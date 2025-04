Stanziati 8 milioni di euro dalla Regione per le micro, piccole e medie imprese Aperto il bando per il Fondo "Patrimonio PMI"

231 Letture Cronaca

Si è aperto il 15 aprile 2025 il bando relativo al Fondo “Patrimonio PMI”, l’iniziativa della Regione Marche che mette a disposizione quasi 8 milioni di euro per sostenere la capitalizzazione e il rilancio degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese (PMI) marchigiane.

L’obiettivo è rafforzare la solidità patrimoniale e migliorare l’accesso al credito, favorendo investimenti strategici per la crescita e l’innovazione. Il sostegno si compone di un contributo a fondo perduto per gli investimenti, affiancato da un finanziamento bancario, garantito dai Confidi, e da un apporto di risorse proprie dell’impresa o di terzi, nel caso in cui dovessero richiedere un ulteriore prestito.

“Con questa misura – dichiara l’assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Marche, Goffredo Brandoni – vogliamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di guardare al futuro con più fiducia. Rafforzare il capitale aziendale significa creare basi più solide per l’innovazione, l’internazionalizzazione e la competitività. È un investimento sul tessuto produttivo delle Marche, sulla sua capacità di crescere e di creare lavoro”.

Il bando si rivolge alle imprese marchigiane costituite in forma societaria, con sede legale o operativa nella regione. La dotazione complessiva ammonta a 7.909.737 euro. La misura prevede un pacchetto di aiuti composto da un contributo a fondo perduto sugli investimenti, un finanziamento bancario agevolato con garanzia Confidi e una riduzione degli interessi. L’importo complessivo può arrivare fino a 30.000 euro a fondo perduto, con finanziamenti garantiti fino a 72 mesi. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma digitale di Credito Futuro Marche (www.creditofuturomarche.it) e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il bando ha una durata di 4 anni, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

La gestione della misura è affidata a Credito Futuro Marche, che curerà tutte le fasi di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni.

Per maggiori informazioni è possibile consultare

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Credito-e-Finanza

http://www.marcheinnovazione.it

http://www.europa.marche.it

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

https://www.creditofuturomarche.it/bandi/fondo-patrimonio-pmi-sostegno-alla-capitalizzazione-delle-imprese/