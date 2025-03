Seconda edizione per il Salone Editoria Marche L'inaugurazione del Sem25 è in programma sabato 22 marzo alle ore 11 nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona - VIDEO

Taglio del nastro per la seconda edizione del Salone editoria Marche in programma per sabato 22 marzo alle ore 11 nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona.

Interverranno il Presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini, il Direttore artistico del Sem, Domenico Minuto, e il Direttore responsabile della collana “Quaderni del Consiglio regionale”, Giancarlo Galeazzi.

Il Sem25 si terrà dal 22 al 24 marzo. Ospiti d’eccezione della seconda edizione dalla manifestazione saranno lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia (sabato ore 15); il saggista e storico Giordano Bruno Guerri (sabato ore 17); la pedagogista belga di formazione montessoriana, Martine Gilsoul (domenica ore 17); Fabiano Massimi, autore di numerosi thriller storici (lunedì ore 11).

Nell’ambito del Salone sono, inoltre, previsti due i momenti celebrativi dedicati a Maria Montessori e Massimo Canalini. Domenica 23 alle ore 15 l’appuntmento con il trentennale della Collana dei Quaderni del Consiglio regionale. Nel programma anche un evento dedicato alle scuole che si svolgerà lunedì 24. Il Sem25 è organizzato dal Consiglio regionale con il patrocinio della Fondazione MarcheCultura.