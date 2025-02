A San Costanzo una serata dedicata alla storia delle Marche Presentazione del libro sul tema con il curatore Marco Severini e i coautori Lidia Pupilli e Andrea Pongetti

Quanto conosciamo effettivamente la storia del nostro territorio?

E come esso si è rapportato alle trasformazioni degli ultimi secoli? Per rispondere a queste domande c’è un importante appuntamento, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale di San Costanzo dove verrà presentata la nuova edizione (sesta ristampa) del volume “Storia delle Marche in età contemporanea 1797-2022” (a cura di M. Severini, 1797 edizioni, 2024) che, espressione dell’ Associazione di Storia Contemporanea e realizzato da sette suoi storici, ha registrato grande successo nei mesi precedenti nel territorio marchigiano e alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’evento è organizzato dal Sistema Bibliotecario COMETA. Siamo stati abituati a un’idea di storia nozionistica e maschilista, ma c’è sempre tempo e modo per aggiornarci; il volume spazia attraverso quattro secoli molto diversi tra di loro, evidenziando il complesso ruolo esercitato dalla regione adriatica e dai suoi abitanti nei processi di modernizzazione, e adotta una visione storica e storiografica a 360 gradi nella quale trovano posto non solo la ricostruzione politica, ma anche l’approccio socio-economico, quello civile e culturale, le dinamiche dello sport, dei viaggi, della cucina e del turismo.

Soprattutto consistente spazio viene assicurato alla storia delle donne che, anche nella nostra regione (l’unica ad essere declinata al plurale), hanno avuto un ruolo determinante nella contemporaneità: le Marche sono infatti il territorio di una delle primissime votanti della storia nazionale (addirittura nel 1860, l’anno prima dell’Unità), quella delle prime elettrici italiane ed europee (1906), quella della prima avvocata (1919), della terza sindaca nazionale (1946) e di tante altre realtà e professioni.

Parleranno di tutto ciò il curatore del volume, prof. Marco Severini (Università di Macerata) e i co-autori prof.ssa Lidia Pupilli, direttrice scientifica dell’Associazione di Storia Contemporanea e il dr. Andrea Pongetti, socio fondatore dell’Associazione.

Associazione di Storia Contemporanea