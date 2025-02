Elezioni Ordine degli Psicologi Marche, il senigalliese Giuseppe Lavenia il più votato Il 10 febbraio prima riunione per eleggere presidente e direttivo

316 Letture Associazioni

L’Ordine degli Psicologi delle Marche ha rinnovato i suoi organi scegliendo la continuità. Il voto ha infatti premiato la lista “AltraPsicologia”, espressione della maggioranza uscente da tre mandati.

A Giuseppe Carmelo Lavenia il maggior numero di preferenze tra i votanti. Senigalliese, 46 anni, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni all’Università Politecnica delle Marche, Lavenia ha conseguito 511 voti precedendo i colleghi Valentina Strippoli (505), Roberta Bruzzone (499), Ketty Taddei (492), Alexandra Cucchi (491), Lorenzo Brocchini (488), Federico Sabbatini (481), Martina Lomartire (479), Giulia Dionisi (476), Laura Vitaloni (388), Pia Campanile (362), Cinzia Borrello (357), Alfredo Masuzzo (347), Serena Peroni (347).

Lunedì 10 febbraio si riunirà il primo consiglio dell’Ordine per eleggere il Direttivo e assegnare le nuove cariche. Soddisfatta per l’esito delle consultazioni la presidente uscente Katia Marilungo che, al termine del suo secondo mandato, non si è ricandidata come da Statuto. “Il voto ha rappresentato un significativo esercizio di democrazia – le sue parole – e ha dimostrato l’operatività di un’organizzazione viva e attiva. Con oltre un terzo degli iscritti su circa 3.000 che hanno partecipato, abbiamo superato di gran lunga il quorum previsto. Complimenti a Lavenia per il risultato personale e alla sua squadra. Il risultato netto è frutto anche del buon lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni”.