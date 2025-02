Rete Studenti Medi Marche: “Investire in edilizia scolastica per tutelare la sicurezza” L'associazione interviene dopo il crollo della finestra di un istituto scolastico di Pesaro addosso a uno studente

È di sabato mattina, 1° febbraio, la notizia della caduta di una finestra addosso ad uno studente che aspettava di entrare a scuola poco prima delle otto del mattino presso l’ITET Bramante-Genga di Pesaro.

Dopo aver sentito un rumore provenire dall’alto ed aver visto la finestra pericolante, il ragazzo ha fatto appena in tempo a spostarsi, riportando delle ferite al braccio, così come un suo amico, che invece è stato colpito al ginocchio.

Ma sarebbe potuta finire molto peggio.

Non è la prima volta che accadono fatti di questo genere presso il Campus di Pesaro: lo scorso anno, infatti, un’altra finestra era caduta, colpendo fortunatamente solo uno scooter.

Per non parlare dei frequenti allagamenti che non permettono agli studenti di partecipare alle lezioni in condizioni dignitose, costringendoli a stare tra stracci e secchi.

Ad ottobre, gli alunni di una classe hanno trovato scritto sulla loro lavagna di non spostare i propri banchi, perché posizionati “in questo modo per la sicurezza e per evitare cadute dal soffitto”, dato che il solaio, dopo le forti piogge delle settimane precedenti, era impregnato d’acqua. Gli interventi che nel tempo sono stati effettuati presso la struttura non bastano. E i costi ammonterebbero a circa 200mila euro l’anno.

Questo ce lo dicono Marco Domenicucci (direttore generale della Provincia di Pesaro e Urbino) e Maurizio Bartoli (il dirigente che si occupa dell’edilizia scolastica in Provincia) che, pur consapevoli della situazione, dopo anni, non hanno trovato una soluzione in grado di garantire ai giovani l’esercizio del proprio diritto allo studio.

“Nel corso degli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni inerenti le condizioni precarie di molteplici edifici scolastici nelle varie province. Inoltre, la presenza delle Marche tra le regioni che rispettano le nuove direttive sul dimensionamento scolastico costituisce l’ennesima dimostrazione di come la giunta regionale non si mostri pronta a rispondere alle reali esigenze del mondo dell’istruzione. Non riteniamo accettabile non avere ancora risposte in merito, bisogna agire prontamente per salvaguardare la sicurezza degli studenti e non essere più testimoni inermi di notizie del genere. La comunità studentesca del Campus deve poter esercitare il proprio diritto allo studio senza sentirsi in pericolo. Non possiamo correre il rischio di entrare in un’aula il cui soffitto potrebbe crollarci addosso” dichiara Angela Verdecchia, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi delle Marche.

Dopo ciò che è accaduto il 1° febbraio, abbiamo deciso di diffondere per la comunità studentesca del Campus un questionario sull’edilizia scolastica, che è possibile trovare sul nostro profilo Instagram @retestudenti_marche

da Rete degli Studenti Medi delle Marche