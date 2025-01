A Macerata celebrazione regionale ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale Santa Messa officiata da Mons. Nazzareno Marconi partecipata da autorità civili, militari, religiose, sindaci e numerosi agenti

“La Polizia Locale nelle Marche rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza e del benessere delle nostre comunità. I dati confermano che la nostra regione è tra le più sicure d’Italia, un risultato che dobbiamo anche all’impegno e al coraggio degli agenti, che operano spesso in contesti difficili, anche a rischio della propria vita”.

Lo ha detto il vicepresidente e assessore alla Polizia Locale, Filippo Saltamartini prendendo parte alla solenne celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, che si è svolta oggi presso la Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista di Macerata.

“Una ricorrenza istituita da una legge regionale che vuole sottolineare l’importanza cruciale di questo corpo, un pilastro fondamentale della legalità – ha proseguito Saltamartini –. Svolge infatti compiti fondamentali in ambiti strategici: la tutela dell’ambiente, la gestione delle acque pubbliche, il trattamento dei rifiuti, la protezione civile, l’urbanistica e anche le investigazioni su fenomeni criminali. La loro capacità di analizzare i contesti sociali e di collaborare con le altre forze dell’ordine rende questo corpo una risorsa insostituibile per il contrasto a fenomeni come l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Questi problemi non si risolvono solo con denunce, ma richiedono un controllo attento del territorio e una collaborazione stretta con i servizi sociali e i sindaci”.

La Santa Messa, celebrata da Mons. Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata e Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, ha visto la partecipazione di autorità civili, militari, religiose, di sindaci e numerosi agenti.

“Il ruolo della Polizia Locale è cambiato profondamente – ha sottolineato l’assessore a margine dell’evento –. I recenti concorsi hanno portato all’interno del corpo personale altamente qualificato, capace di rispondere alle sfide poste da una legislazione in continua evoluzione. Per supportare questo lavoro, la Regione Marche ha investito oltre 2 milioni di euro in nuove tecnologie e nella formazione del personale negli ultimi anni. Grazie alla professionalità degli agenti, i sindaci possono esercitare al meglio i poteri conferiti sulla sicurezza urbana. Inoltre, auspichiamo una rapida revisione della legge quadro nazionale 65/1986 attualmente in discussione in Parlamento, per consentire anche alla Regione Marche di dotarsi di strumenti normativi più efficaci”.

Ringraziando le autorità presenti, l’assessore ha concluso: “Le istituzioni sono fatte di uomini e donne che si impegna quotidianamente per il bene comune. La Polizia Locale è un esempio di dedizione e professionalità grazie alla quale possiamo guardare con fiducia al futuro, preservando i valori della nostra comunità”.

La cerimonia è stata allietata dai canti dei bambini della scuola primaria dell’Istituto scolastico San Giuseppe di Macerata che hanno ricevuto dal vicepresidente Saltamartini, dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e dal comandante della Polizia Locale Danilo Doria un attestato di merito per il loro impegno.