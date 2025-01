Lotteria Italia 2024, Pesaro protagonista: quattro anni dopo ancora milioni nelle Marche Il secondo premio nazionale da 2,5 milioni di euro è andato a un biglietto venduto in piazza Lazzarini

Dopo quattro anni torna a far festa Pesaro. Nell’edizione 2024 della Lotteria Italia nella città marchigiana è stato vinto il secondo premio da 2,5 milioni di euro grazie al biglietto T 378442.

Un altro colpo, riporta Agipronews, dopo l’edizione 2020, quando sempre a Pesaro fu vinto il primo premio da 5 milioni di euro. Da segnalare nel 2012 e 2014 altre due vincite di prima categoria nelle Marche – sempre il secondo premio da due milioni di euro – vinto prima a Numana, poi a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona.

Di seguito i biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2024

1° Premio € 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (LO)

2° Premio € 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro

3° Premio € 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo

4° Premio € 1.500.000 – G173817 venduto a Torino

5° Premio € 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (VE)

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. E’ quanto apprende Agipronews. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni va alla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A; il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, è stato venduto presso un’area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.

La Lotteria Italia si conferma in netta crescita nelle Marche. In base ai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 202.820 biglietti, il 24,6% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, scrive Agipronews. A livello provinciale, Ancona si consolida al primo posto con 66.780 tagliandi, il 21,6% in più rispetto al 2023, quando furono venduti 54.900 biglietti. Segue Pesaro-Urbino con 50.640 (+30,4%). Poi, le restanti province: Macerata (31.560, +24,9%), Fermo (28.860, +20,4%) e Ascoli Piceno (24.980, +26,3%).

A livello nazionale venduti 8,66 milioni di biglietti, con una percentuale in crescita del 29,3% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato, conclude Agipronews, che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2024. I vincitori – scrive Agipronews – hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.