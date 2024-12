Cambio al vertice del FAI Marche A partire dal 1° gennaio, Giuseppe Rivetti sostituirà Alessandra Stipa come presidente regionale

Si chiude una pagina importante della storia del FAI Marche e si apre un nuovo capitolo. Il FAI annuncia un avvicendamento alla guida della presidenza regionale. Alessandra Stipa, figura simbolo di una lunga stagione di impegno e passione, concluderà il suo mandato, lasciando la carica di presidente FAI Marche. Dopo molti anni di straordinaria dedizione, a partire dal 1° gennaio 2025, il testimone passerà a Giuseppe Rivetti, chiamato a proseguire gli obiettivi del Fondo Ambiente Italiano.

Sotto la guida di Alessandra Stipa, il FAI Marche ha vissuto anni di crescita e di conquiste, segnati da una visione luminosa e da una capacità unica di coinvolgere comunità, istituzioni e territori attorno alla missione del FAI. «Lascio dopo molto tempo il mio ruolo sia di presidente regionale sia di Capo Delegazione di Ascoli Piceno – afferma Alessandra Stipa -. Grazie ai meravigliosi volontari che mi hanno affiancato nella realizzazione dei nostri progetti, grazie alle nostre istituzioni regionali che hanno sempre dato seguito a tante nostre richieste e sollecitazioni. Grazie a Giulia Maria Crespi, a Ilaria Borletti Buitoni, ad Andrea Carandini e a Marco Magnifico, presidenti FAI che hanno avuto fiducia in me ed hanno costituito per me un esempio indiscusso di alto valore civile. Un buon lavoro a Giuseppe Rivetti e alla nuova squadra di volontari, che continueranno a incidere profondamente nell’opera di valorizzazione delle nostre Marche».

Giuseppe Rivetti, già Capo Delegazione FAI di Macerata, è professore di Diritto tributario nell’Università degli Studi di Macerata, Consigliere di amministrazione della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma e Vicepresidente dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata. Noto per il suo proficuo impegno all’interno del FAI, porterà avanti l’eredità di Alessandra Stipa. «Sono molto grato al presidente nazionale Marco Magnifico per questo nuovo incarico che assumo con entusiasmo nella certezza di poter contare su un efficiente modello di organizzazione, sulla competenza della nostra Referente regionale Angela Vatielli e sulle preziose indicazioni che Alessandra Stipa vorrà continuare a condividere – dichiara Giuseppe Rivetti -. Inoltre, un ringraziamento speciale alle migliaia di volontari FAI che in ogni giorno offrono tempo, energie e passione nel racconto del patrimonio paesaggistico, storico e artistico della nostra straordinaria regione».

Il FAI Marche guarda al futuro con fiducia, pronto a scrivere nuove storie e ad affrontare nuove sfide. Un grazie infinito ad Alessandra Stipa per gli anni di leadership illuminata e un caloroso benvenuto a Giuseppe Rivetti, al quale si augura un percorso ricco di soddisfazioni e successi.

Questi, inoltre, gli avvicendamenti provinciali dal 1° gennaio 2025:

Delegazione FAI di Ancona:

Capo Delegazione: Monica Manzotti

Capo Gruppo FAI Jesi e Vallesina: Valentina Pietrangeli

Delegazione FAI di Ascoli:

Capo Delegazione: Erika Filipponi

Capo Gruppo FAI di San Benedetto del Tronto: Ilario Di Luca

Gruppo FAI Giovani Ascoli Piceno: Francesco Santini – Referente Giovani San Benedetto del Tronto: Sara Allievi

Delegazione FAI di Fermo:

Capo Delegazione: Maurizio Petrocchi

Gruppo FAI di Recanati: Capo Gruppo Virginia Taddei

Gruppo FAI Giovani di Pesaro Urbino: Capo Gruppo Aurora Bardeggia

Il FAI Marche ringrazia Manuela Francesca Panini, Rossella Falzetta, Lilli Gabrielli, Marta Amata e Claudia Nardinocchi per la dedizione e generosità con cui hanno operato nel FAI in questi anni.