Le eccellenze delle Marche in mostra ad “Artigiano in fiera” Ben 40 le imprese marchigiane presenti fino all'8 dicembre a Fieramilano Rho

Tradizioni artigiane che danno vita a prodotti unici, frutto di passione e ‘saper fare’ uniti all’innovazione: è l’artigianato delle Marche, che anche quest’anno si mette in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30.

La più grande manifestazione internazionale dedicata all’artigianato e alle micro e piccole imprese fa da cornice alle eccellenze di una regione che da sempre si distingue per la percezione di qualità intrinseca ai suoi prodotti e alle sue lavorazioni artigianali. In particolare, a testimoniare la tradizione artigianale marchigiana saranno 40 attori del territorio (di cui 8 nuove imprese) che, grazie al sostegno di ATIM e dell’Assessorato alle Attività produttive di Regione Marche, si presenteranno per nove giorni alla manifestazione milanese.

In mostra al padiglione 3 ci saranno le migliori produzioni dei distretti manifatturieri più famosi al mondo: quello del cappello, della pelletteria e della calzatura. Oltre ad alcune novità come oggetti personalizzabili in legno e plexiglass, scarpe vegane e ceramiche botaniche. Senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche come il tartufo di Acqualagna e il vino biologico, la pasta artigianale e le olive all’ascolana, il ciauscolo, i formaggi e le birre artigianali. Per il primo anno saranno presenti anche panettoni artigianali e cioccolato.

Un ricco palcoscenico di eventi musicali, proiezioni video, lavorazioni dal vivo, racconti degli artigiani e degustazioni di prodotti tipici si alterneranno tutti i giorni nelle piazze che sono collocate al centro di tutta l’area espositiva della Regione Marche.

“Artigiano in Fiera è molto più di una semplice fiera. È un manifesto dell’artigianato come espressione della creatività umana, un luogo che valorizza le arti e i mestieri, sostiene i territori e promuove uno stile di vita più sostenibile. Con circa 2.800 stand espositivi di imprese provenienti da 90 Paesi del mondo, il nostro evento si conferma il vero palcoscenico dell’economia a dimensione umana. Con il tema scelto quest’anno – essere artigiano è una scelta di vita – ribadiamo il valore del saper fare vissuto come scelta creativa e consapevole, che unisce il rispetto per l’ambiente e le tradizioni locali, un forte senso di comunità e innovazione” commenta Gabriele Alberti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ge.Fi. Spa.

“La vocazione artigianale è una peculiarità della nostra terra che si è distinta e affermata nel mondo per il ‘saper fare’ di qualità altissima – ricorda l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini – tra le risorse economiche più importanti per le Marche, l’artigianato è un patrimonio prezioso che sa coniugare perfettamente tradizione e innovazione. Un segmento di cui andiamo fieri e che vogliamo continuare a custodire e valorizzare con la partecipazione ad Artigiano in Fiera di Milano, l’ottima manifestazione internazionale dedicata all’artigianato e alle micro e piccole imprese. Le 40 imprese marchigiane presenti, oltre che presentare i propri prodotti, saranno anche testimoni in tutto il mondo dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale delle Marche, della grande abilità e creatività che lo caratterizza in tanti settori e tradizioni produttive fortemente radicate nel territorio”.

Alla presentazione pubblica on line, che si è tenuta martedì mattina, è intervenuto per la Regione il dirigente del settore Industria, artigianato e credito Silvano Bertini che ha sottolineato la grande opportunità rappresentata da Artigiano in fiera per le Marche “tra le Regioni artigiane per eccellenza che si sa distinguere per artigianato tipico, tradizionale e artistico. Una bella occasione per le nostre numerose imprese artigiane presenti è anche l’aiuto offerto loro dalla Fiera per comunicare il prodotto e raggiungere così una vasta clientela”.

L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: ogni visitatore può ottenere il proprio pass sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. I visitatori delle precedenti edizioni e i clienti della piattaforma online hanno già ricevuto il pass gratuito sul proprio indirizzo e-mail.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it.