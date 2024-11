Immunizzazione contro virus sinciziale: “Dosi nelle Marche entro primi giorni di dicembre” L'Agenzia Regionale Sanitaria fa il punto sulle richieste del farmaco, per il quale c'è carenza in tutta Italia

Attraverso un accordo Stato-Regioni, il Ministero ha messo a disposizione delle Regioni il finanziamento necessario per acquisire il farmaco per l’immunizzazione contro il virus sinciziale il 17 ottobre 2024.

Le Marche hanno inviato la lettera di invito alla procedura negoziata per acquisire il Nirsevimab-Beyfortus per l’immunizzazione contro il Virus Sinciziale dall’unica ditta che lo produce, il 24 di ottobre.

La ditta non ha risposto per mancanza di dosi sul mercato, a causa della carenza delle materie prime necessarie provenienti da Cina e India, come dichiarato dalle aziende farmaceutiche.

La Regione Marche ha inviato nuovamente l’invito alla ditta il 15 novembre, avendo acquisito la notizia di disponibilità sul mercato delle dosi grazie all’attivazione da parte della ditta della loro produzione. La gara termina il 26 novembre, data in cui si avrà l’offerta delle dosi da parte della ditta produttrice. Si prevede di avere le dosi da somministrare entro i primi giorni di dicembre. Si tratta di un problema nazionale che interessa tutte le Regioni, prova ne è che la Conferenza Stato-Regioni ha istituito una Cabina di Regia specifica per garantire l’omogenea distribuzione del farmaco tra tutte le Regioni, via via che le dosi vengono prodotte e messe a disposizione dalla ditta farmaceutica.