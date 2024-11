Chiuso bando “Sostegno definizione strategie innovative per internazionalizzazione imprese” Quasi 500 domande. Assessore Antonini: "Apprezzato dal territorio"

361 Letture Economia

Si è conclusa il 14 novembre la fase di presentazione delle domande per il bando ‘Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese’.

“Il bando è stato molto apprezzato dal territorio per l’innovatività delle tipologie di spesa previste e l’interesse diffuso per l’attività di export, un business fondamentale per le PMI marchigiane che rappresentano il cuore del tessuto produttivo marchigiano” dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Maria Antonini.

Saranno sostenute le attività di internazionalizzazione dirette a potenziare e consolidare la presenza delle imprese marchigiane sui mercati esteri, rafforzando la gestione delle attività di marketing e commerciali, in coerenza con gli ambiti della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027.

I progetti finanziabili riguarderanno cinque linee di intervento: il rafforzamento dell’immagine e del brand aziendali, compresa la protezione della proprietà intellettuale e lo sviluppo di strategie comunicative e commerciali innovative; l’organizzazione di incoming B2B con partner commerciali, giornalisti specializzati, ecc.; l’allestimento di showroom temporanei a carattere internazionale in Italia o all’estero e i servizi collegati all’organizzazione della mostra; la partecipazione a fiere internazionali di spiccata rilevanza, compresi tutti i servizi collegati; lo sviluppo di design specifici e l’ottenimento di certificazioni per i mercati esteri.

Il bando ha previsto una dotazione finanziaria complessiva di 13 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra le due linee, dedicate a diverse tipologie di beneficiari: 11 milioni di euro destinati alla linea 1 – PMI in forma singola e aggregata e 1,5 milioni di euro alla linea 2 – Consorzi per l’internazionalizzazione, oltre a 500mila euro per l’accesso al credito agevolato.

“La risposta da parte del territorio è stata più che soddisfacente: sono pervenute 491 domande, per un totale di 569 imprese”, aggiunge Antonini.

A fronte dello stanziamento di 12,5 milioni di euro disposto con fondi del PR FESR MARCHE 21-27, i contributi complessivamente richiesti ammontano a 59.995.958,37 euro.

“L’obiettivo del bando in questa prima fase è stato raggiunto pienamente, bilanciando l’elevato interesse delle imprese per le attività oggetto di contributo, con l’introduzione di criteri sfidanti per la presentazione della domanda. In questo modo sono pervenute un numero congruo di domande, che permetterà di finanziare una percentuale importante di progetti di assoluta qualità, accorciando inoltre i tempi di risposta da parte dell’amministrazione regionale” conclude l’assessore.

Gli uffici regionali procederanno all’istruttoria delle domande pervenute e una Commissione di valutazione nominata ad hoc provvederà alla valutazione dei progetti presentati per approvare le 2 graduatorie.