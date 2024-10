Contratti di fiume, contributi da Regione Marche a progetti e processi partecipativi Dotazione finanziaria da centomila euro. La scadenza per gli Enti Locali per poter partecipare al bando è il 24 ottobre 2024

C’è tempo fino al 24 ottobre per partecipare all’Avviso pubblico che consente ai Comuni capofila che sono giunti a un ‘Accordo negoziato’ di ottenere i contributi previsti per le annualità 2024-2025 dai Contratti di Fiume.

Questi ultimi sono infatti accordi volontari tra soggetti pubblici e privati che scelgono di collaborare per il miglioramento dei corsi d’acqua e dei territori connessi al bacino idrografico.

“Si tratta di un contributo – dichiara l’assessore reginale alle Risorse idriche, Stefano Aguzzi – offerto ai Comuni con l’obiettivo di fornire un sempre maggiore impulso ai Contratti di Fiume, attraverso l’attuazione di azioni strutturali e non strutturali, contenute nel Programma d’azione o mediante sostegno al processo, per garantire l’attuazione degli accordi negoziati”.

Anche le Direttive europee “Acque” e “Alluvioni” e altre normative nazionali riconoscono il Contratto di Fiume come strumento di programmazione strategica e negoziata, finalizzato alla corretta gestione della risorsa idrica, alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori fluviali in un’ottica di sviluppo locale sostenibile e integrato.

“Con l’approvazione del bando – continua Aguzzi – si vuole confermare l’importanza che è stata riconosciuta agli stessi, quali mezzi per favorire una strategia di sviluppo ambientale sostenibile, favorendo la promozione di azioni e progettualità locali volte a sviluppare sia le analisi conoscitive di base e della concertazione, sia le decisioni, in particolare di mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione della risorsa idrica, nel contesto di un governo integrato dei corsi d’acqua che conduca alla valorizzazione ecologica del sistema fluviale e allo sviluppo locale”.

La dotazione finanziaria è complessivamente di 100.000,00 euro, suddivisa in 50.000,00 per l’anno 2024 e 50.000,00 per il 2025. L’importo massimo del contributo regionale concedibile a ciascuna proposta progettuale è pari a 10.000,00 euro, con un massimo di tre proposte per ogni Contratto di Fiume. Il contributo è a fondo perduto e pari al 100% delle spese ammissibili.

Informazioni e tutto il materiale relativo all’inoltro della domanda di partecipazione sono reperibili dal sito dei Contratti di Fiume della Regione Marche o può essere richiesto a contrattidifiume@regione.marche.it