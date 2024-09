Approvato dal Consiglio regionale il Programma dei Lavori Pubblici 2024-26 Previsto lo stanziamento di oltre 411 milioni di euro

La Commissione Governo del territorio, presieduta da Monica Acciarri (Lega), vicepresidente Fabrizio Cesetti (Pd), ha dato il via libera a maggioranza al Programma dei lavori pubblici 2024-2026.

La proposta di atto amministrativo, a iniziativa della Giunta regionale, di cui relatori sono i consiglieri regionali Andrea Assenti (FdI) ed Anna Casini (Pd), stabilisce l’elenco degli interventi per il prossimo triennio, con una scheda annuale per il 2024, e il quadro delle risorse necessarie alla loro realizzazione, in totale 411,885 milioni di euro.

“Questo provvedimento – ha commentato la Presidente Acciarri, al termine della seduta svolta in videoconferenza – si inserisce all’interno di una programmazione regionale complessiva che ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze di tutti i territori, con interventi che vanno dalle infrastrutture stradali alla difesa del suolo, dall’edilizia sanitaria alle opere di manutenzione e messa in sicurezza”.

L’approvazione, avvenuta con il voto contrario del Pd, è stata preceduta da un’audizione con il dirigente del dipartimento infrastrutture e con i funzionari. L’iter prosegue in Commissione con il recepimento dei pareri del Cal e del Crel, per poi arrivare nelle prossime settimane all’esame dell’Aula.