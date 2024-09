Cambiamenti climatici, mucillagini e siccità: due interrogazioni nelle Marche Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico porta i temi ambientali in Consiglio regionale

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico denuncia l’inconsistenza della proposta politica della Giunta Acquaroli sui temi ambientali e l’inerzia della stessa nel programmare interventi e soluzioni efficaci di lungo periodo.

I cambiamenti climatici rappresentano il trait d’union di due interrogazioni presentate dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico e iscritte all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Regionale.

“La mancata attenzione che la destra riserva alle politiche di contrasto e contenimento dei cambiamenti climatici è una delle cause della presenza delle mucillagini nelle coste marchigiane nei mesi estivi. Danneggiato tanto il comparto della pesca quanto quello del turismo balneare, che hanno mosso chiare e precise accuse nei confronti di questo esecutivo che non ha fatto altro che rispedire al mittente ogni richiesta di ristoro e di intervento governativo.” Commenta così la Consigliera Vitri l’interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico.

“I cambiamenti climatici sono anche la causa della polarizzazione delle condizioni meteo. Per il secondo anno consecutivo, la siccità estiva è tornata a colpire la nostra Regione causando danni enormi all’agricoltura. Dall’emergenza idrica degli ultimi mesi potremo passare alle piogge intense e torrenziali del prossimo autunno, con i rischi che questi passaggi repentini comporterebbero: inutile ricordare i gravi eventi alluvionali che hanno segnato le Marche negli ultimi anni, l’ultimo e più tragico, l’alluvione del 2022. Su questi temi la Giunta Acquaroli si sta dimostrando sorda ai bisogni dei cittadini e, piuttosto che intervenire con una programmazione strutturale, preferisce scaricare ogni responsabilità sui sindaci, che vengono invitati ad emettere ordinanze per un consumo responsabile dell’acqua potabile”.

Aggiunge la Consigliera Dem Bora, prima firmataria delle due interrogazioni: “Anche in presenza di proposte concrete, come quella sull’istituzione di un Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici depositata dal nostro Gruppo più di un anno fa, questa Giunta preferisce l’inerzia all’azione. Nonostante i nostri solleciti per una veloce discussione, l’atto continua a rimanere chiuso nei cassetti della Commissione Ambiente, impedendo il confronto in Aula, mortificando il ruolo stesso dell’Assemblea Legislativa e rimandando l’approvazione di uno strumento a nostro avviso fondamentale per favorire partecipazione, monitoraggio e migliore allocazione delle risorse evitando inutili sprechi.”

“I cambiamenti climatici rappresentano oggi una vera e propria urgenza, ma non possono certamente continuare ad essere trattati con la logica dell’emergenza come sta facendo la Giunta Acquaroli. Per tutelare al meglio la sicurezza dei marchigiani serve un cambio di passo e serve ora.” – conclude Bora.