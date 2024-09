Regione Marche capofila per il turismo attivo nel “Viaggio Italiano” Al via l’iniziativa promozionale in collaborazione con il Ministero, l’Enit e le altre Regioni italiane

Ampliare la strategia di comunicazione delle eccellenze dei nostri territori, in coerenza con un piano di comunicazione condiviso tra Ministero del Turismo, Enit e le Regioni Italiane. E’ l’obiettivo dell’iniziativa, al via in questi giorni, Viaggio Italiano e della campagna “Scopri l’Italia che non sapevi” che vede le Marche nel ruolo di Regione capofila per la promozione del turismo attivo. Decine le iniziative in programma che si svolgeranno in tutta Italia al fine di far conoscere sempre meglio paesaggi e cammini, natura e sport, arte e sapori e tre gli appuntamenti da non perdere nelle Marche.

Il primo appuntamento è previsto per oggi venerdì 6 settembre al Museo Archeologico Nazionale – Palazzo Ferretti di Ancona alle 18.30 con la presentazione del volume “Adriatico. Mare d’inverno”. Il progetto editoriale curato dalla Regione Marche racconta la costa adriatica mediante le suggestioni che possono offrire le località di mare più caratteristiche con particolare riferimento alla bassa stagione, attraverso la segnalazione di suggerimenti e attività di nicchia da intraprendere nei luoghi e attrazioni meno conosciuti, anche in un’ottica di destagionalizzazione del prodotto turistico. Nei giorni seguenti il libro verrà presentato anche a Trieste e Bari.

Il secondo appuntamento è quello con il Bus dei Sapori, un bus panoramico che farà tappa in tutte le regioni. Nelle Marche si fermerà mercoledì 11 settembre a Fano. L’idea alla base del progetto è quella di offrire l’opportunità ad ogni regione di raccontare la propria offerta enogastronomica. Il servizio catering sul bus, coordinato dallo chef Simone Baleani, vicepresidente dell’Unione Cuochi Marche farà assaggiare agli ospiti (giornalisti, influencers selezionati tra coloro che hanno partecipato all’Italy Ambassador Awards e stakeholders) un piatto tipico marchigiano per eccellenza, il brodetto. Il progetto fa leva sulla capacità di esprimere le identità e le peculiarità dell’Italia attraverso i profumi della cucina tipica “della nonna”: a questo scopo verrà distribuito anche un kit olfattivo: per le Marche è stato individuato come aroma l’anice.

Terzo appuntamento “Le vie del BIKE” che verrà presentato a Misano Adriatico nell’ambito dell’Italian Bike Festival (IBF) 2024, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre (World Circuit Via Kato 10). Nel corso della prima giornata, dalle ore 15.30 alle ore 16.15, sarà possibile assistere alla presentazione del lavoro di mappatura sulle “Grandi ciclovie d’Italia”, che includerà, inoltre, due interventi da parte di esperti nel settore cicloturistico, in particolare Antonio Dalla Venezia, Coordinatore nazionale del progetto “Bicitalia Fiab”, e Mauro Fumagalli, esperto di pianificazione di percorsi cicloturistici. La seconda giornata, 14 settembre, sarà invece dedicata, dalle ore 12:30 alle ore 13:15, alla presentazione Istituzionale del progetto “Viaggio Italiano – Scopri l’Italia che non sapevi”, con un focus su “le vie del BIKE” di Viaggio Italiano e l’illustrazione dei percorsi ciclabili mappati, anche mediante il supporto di video inediti, mappe e tracciati. L’ultima giornata, domenica 15 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 11.15, sarà incentrata su una narrazione più approfondita degli itinerari cicloturistici del progetto “Viaggio Italiano”.

