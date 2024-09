Interruzione programmata del CUP regionale per aggiornamento informatico Il servizio non sarà disponibile dalle ore 13.00 di sabato 7 alle ore 5.00 di lunedì 9 settembre

969 Letture Cronaca

Il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale sarà temporaneamente non disponibile dalle ore 13 di sabato 7 settembre e per la giornata di domenica 8 settembre 2024 per attività di manutenzione straordinaria all’infrastruttura informatica. Il servizio di prenotazione di visite ed esami verrà completamente ripristinato entro le ore 5 della mattinata di lunedì 9 settembre.

Una fascia oraria nella quale il CUP telefonico e gli sportelli solitamente non svolgono attività di prenotazione. Nel periodo indicato non sarà possibile effettuare prenotazioni nei CUP delle farmacie abilitate, tramite APP SALUTE e attraverso il portale Mycupmarche. Non si potranno cancellare prestazioni, o effettuare pagamenti anche tramite APP, sito e totem automatici.

“Prenotazioni, accettazioni, riscossioni, spostamenti o erogazioni – spiega la Direttrice dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Flavia Carle – saranno sospesi così come l’accesso alla piattaforma CUP, alla APP SALUTE e al portale Mycupmarche. L’intervento, particolarmente complesso, è stato programmato nella fascia oraria più indicata per minimizzare il più possibile i disagi ed è finalizzato al continuo miglioramento della sicurezza e delle prestazioni del sistema in termini di velocità ed efficienza”.

Tutti i servizi saranno sospesi solamente dalle ore 13 di sabato 7 e fino alle ore 5 del mattino di lunedì 9 settembre 2024, e successivamente il CUP tornerà pienamente operativo.