Un premio Nobel a Senigallia: “Essere riuniti qui mi fa sperare che la pace sia possibile” La serata del 9 agosto al Gabbiano ha visto l'intervento del dottor Denis Mukwege e la proiezione del film "Il sogno di Samira"

Venerdì sera al Gabbiano l’occasione è stata davvero unica e rara: un premio Nobel per la Pace in città, per la prima volta, a disposizione del pubblico – numerosissimo – dell’Arena estiva.