105 XMasters, big della musica e campioni mondiali dello sport protagonisti a Senigallia Un'esplosione di sport, musica e divertimento sulla Riviera Adriatica

Oltre 60mila persone previste in arrivo sulla Spiaggia di Velluto: dal 13 al 21 luglio, Senigallia si trasforma in un paradiso per gli amanti dello sport e della musica con l’attesissimo 105 XMasters.

Nove giorni di pura adrenalina, trasmessi in diretta nazionale su Radio 105, con un mix esplosivo di atleti, artisti, intrattenimento e inclusività. Tra le novità anche XMGame, un nuovo gioco interattivo tutto digitale, dove i partecipanti verranno messi alla prova con sfide ed enigmi per vincere i premi degli sponsor.

“Torna sulle nostre spiagge un evento che attrae ad ogni edizione– spiega l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi – siamo giunti alla tredicesima, migliaia di appassionati sportivi, amanti di musica e curiosi. 105 XMasters, manifestazione dagli ottimi risultati ormai nota anche fuori dai confini regionali, è simbolo di divertimento all’insegna dello sport e della musica, vissuti con entusiasmo e partecipazione a Senigallia, città che sa accogliere e promuovere le tante bellezze delle nostre Marche.

Fa da cornice il mare a questa grande festa di nove giorni rivolta a tutti, ai giovani in particolare, declinata virtuosamente verso il valore dello sport, dell’inclusività e della sostenibilità. Un esempio di come gli eventi sportivi possano costituire una componente importante nell’ambito dell’offerta turistica di un territorio. Perché l’abbinamento Sport e Turismo è attuale e imprescindibile per valorizzare e far conoscere le risorse culturali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio ma anche per cogliere nuove possibilità di sviluppo dell’economia marchigiana” . Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti descrive 105 XMasters come un’intuizione geniale che rappresenta bene la città: “L’evento coniuga il nostro ambiente, tipico del mare, allo sport e alla musica. Questo rappresenta un grosso volano”.

Inclusione e sostenibilità

Soddisfazione per gli organizzatori di Skills Comunicazione: “Proviamo a far crescere 105 XMasters ogni anno – ha spiegato Simone Conti – è un evento complesso perché occupa 40mila metri quadri di spiaggia con oltre 25 discipline sportive. Il palinsesto è ampio, con tante nuove discipline, ma è importante anche l’aspetto inclusivo dello sport. Nel palinsesto abbiamo un programma di attività che possono praticare anche i ragazzi disabili e ospiteremo tante persone con delle storie da raccontare”. Michele Urbinelli: “Stiamo attenti alla sostenibilità. La maggior parte delle attività è all’aria aperta e ci teniamo che l’ambiente resti pulito. Utilizziamo la raccolta differenziata in spiaggia e abbiamo dei laboratori per giovani e adulti dedicati all’ambiente”.

Il palco si infiamma: Articolo 31, SARAFINE, Dada’ e molti altri

Si comincia il 15 luglio, preparatevi a una serata con due artisti che stanno ridefinendo il panorama indie italiano. Galeffi con la sua voce vellutata e i Cassandra con la loro energia esplosiva e le loro sonorità uniche, promettono di regalare emozioni.

La Rock Night del 16 luglio apparecchia il palco per La Mala Maionchi, un repertorio tutto Made in Italy con i migliori brani degli ultimi 20 anni rivisitati in chiave funk/hip-hop, dai classici come Neffa ad artisti contemporanei come Frah Quintale e Willie Peyote, è i Viados che ripercorrono brani che spaziano dai The Strokes ai Placebo, dagli Stereophonics ai Black Rebel Motorcicle Club passando per Lou Reed e Johnny Cash, un viaggio che parte dal lontano e che al centro di tutto pone una sola cosa: la musica (ore 22 free entry).

La grande musica continuerà ad illuminare il palco di 105 XMasters il 18 luglio, con una serata “Girls on Stage”. SARAFINE, la regina indiscussa di X Factor 2023, e Dada’, finalista dell’XF22 porteranno sul main stage di 105 XMasters la loro energia e il loro talento.

Il 19 luglio, l’arena di 105 XMasters si trasformerà in un tempio del rap con “Radio 105 on Stage”. Gli Articolo 31, leggenda vivente dell’hip-hop italiano, porteranno sul palco il loro ultimo album “Protomaranza”: J-Ax e DJ Jad promettono una performance memorabile. Ad accompagnare il pubblico in questa notte indimenticabile, il trio esplosivo di “105. Lei, lui, l’altro”: Lodovica Comello, Dario Micolani ed Edoardo Mecca. Con oltre 3.200 biglietti già volatilizzati, l’evento è il must dell’estate 2024. Il 5 luglio sono stati rilasciati altri 1.000 ingressi gratuiti, andati rapidamente esauriti su ciaotickets.com.

Dal rap all’indie, passando per il pop e l’elettronica, 105 XMasters si conferma come il festival dell’estate dove ogni serata è un’esperienza unica.

Radio 105 in diretta da Village

Radio 105 si prepara a offrire una copertura eccezionale dei 105 XMasters, direttamente dal cuore dell’evento. Il Village infatti sarà il palcoscenico per gli ascoltatori che si sintonizzeranno per vivere on air tutte le emozioni che si sprigioneranno dal bagnasciuga. Si comincia dal lunedì al venerdì con “105 Lei, lui, l’altro”, dalle 18.00 alle 20.00, programma condotto dal trio composto da Lodovica Comello, Dario Micolani ed Edoardo Mecca. Società, attualità, e tendenze con uno sguardo rivolto ai protagonisti e gli atleti dei 105 XMasters.

Il fine settimana non sarà da meno, con “105 Mindset” condotto da Moko, sempre dalle 18.00 alle 20.00 per due ore di musica, sport, benessere, street culture e nuove connessioni. La presenza di Radio 105, mai come quest’anno, creerà un ponte tra il Village e il pubblico permettendo a chiunque di immergersi nell’atmosfera elettrizzante di 105 XMasters, ovunque si trovi.

Village

L’alba del 13 luglio, ad inaugurare la tredicesima edizione di 105 XMasters, si annuncia spettacolare, con oltre 1000 runners pronti a sfidare il sole nascente nell’emozionante AlbaRun. Tra i partecipanti, spicca il sorriso contagioso di Davide Campagna, il celebre @cottoaldente, incarnazione del connubio tra fitness, salute e divertimento. Per gli amanti dell’equilibrio tra mente e corpo, il Village offre un viaggio sensoriale senza precedenti: dalle profondità dell’apnea con Giovanni Bianco, alle sessioni di yoga e pilates che esplorano nuove dimensioni del benessere, fino alle sfide alla gravità con verticalismo e acrobatica.

Gli appassionati di ritmo troveranno il loro paradiso nel super Hip Hop Camp guidato da due maestri d’eccezione, mentre gli spiriti più avventurosi potranno mettersi alla prova con l’OCR_X, un percorso a ostacoli che spinge ogni limite.

A coronare questa esperienza mozzafiato, lo spettacolare contest di Slackline Show trasforma l’equilibrio in una forma d’arte sospesa tra cielo e terra, offrendo uno spettacolo che lascia senza fiato.

Village – Le novità

Per la prima volta in Italia, il wakesurf abbandona i placidi laghi per sfidare le onde del mare. Questa disciplina spettacolare, che combina l’eleganza del surf con la potenza di un motoscafo, promette di ridefinire il concetto di divertimento acquatico. Gli appassionati potranno volteggiare su tavole da surf, creando la propria onda perfetta in un mix adrenalinico di sport ed emozione.

Le novità non si fermano qui. Il motosurf farà il suo debutto con Antonio Filippini, vice-campione italiano nella categoria Veteran, pronto a guidare gli aspiranti piloti delle onde.

Il Village di 105 XMasters si estende su oltre 40.000 mq, trasformandosi in un vero paradiso per gli amanti dello sport e dell’avventura. Dal kitesurf all’arrampicata, dalla boxe al SUP, le opzioni sono infinite. Ogni attività è pensata per offrire emozioni uniche, sia per gli appassionati di adrenalina che per chi cerca il perfetto equilibrio tra mente e corpo, il tutto a portata di APP.

Arrivano le leggende dello sport paralimpico

105 XMasters non si anima solo di performance atletiche straordinarie, ma diventa anche un palcoscenico per storie di resilienza e determinazione.

Nicola Dutto porterà la sua moto per condividere il suo percorso dalla riabilitazione alla Dakar, un racconto di pura adrenalina e volontà ferrea. Ilaria Naef svela i segreti e le sfide dello skate in carrozzina, aprendo nuovi orizzonti nel mondo degli sport estremi adattati. Marina Romoli porta sul palco non solo la sua storia di resilienza dal ciclismo al tennis in carrozzina, ma anche la sua missione di ricerca sulle lesioni spinali.

Lorenzo Spadafora racconta l’emozione di aver vinto il primo match di boxe in carrozzina, ridefinendo i confini di questo sport. Andrea Lanari, con il suo racconto della traversata dello stretto di Messina senza arti superiori, trasforma la sua impresa in un potente messaggio sulla sicurezza sul lavoro e sul superamento dei limiti personali. Patrizia Saccà attraverso lo yoga adattato offrirà una prospettiva unica sul benessere olistico degli atleti. Ci sarà anche Luigi Casadei, atleta affetto da autismo e neoprimatista mondiale di lancio del giavellotto, insieme al suo coach Gianluca Tamberi.

Quest’anno, tra le novità più attese troviamo il Surf Adaptive, che include surf, SUP (stand up paddle) e waveski, accessibili a tutti. Un’altra entusiasmante aggiunta è l’arrampicata adattata, che permette a persone con diverse abilità di cimentarsi in questa disciplina. Inoltre, è stato introdotto il beach bocce, un’attività che combina divertimento e inclusività sulla sabbia.

Ma non finisce qui: l’evento include anche attività come il tennis tavolo, il rilassante e armonioso yoga, la vela, il para–beach volley, il rugby integrato e il para pentathlon. Ognuna di queste attività è stata pensata per garantire a tutti i partecipanti la possibilità di divertirsi e mettersi alla prova, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche

Una tredicesima edizione davvero stellare, organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, INAIL Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche. Luca Savoiardi, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marche: “All’inizio l’idea di una nostra presenza poteva sembrare utopica, devo dire che nonostante siano passati tre anni le cose sono andate nel migliore dei modi. 105 XMasters ha una capacità non solo mediatica, ma anche di coinvolgimento non indifferente e può promuovere lo sport anche come catalizzatore di messaggi inclusivi”.