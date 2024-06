Via libera a maggioranza per il rendiconto del Consiglio Regionale delle Marche Ok unanime a un fondo di solidarietà per le vittime sul lavoro

Via libera a maggioranza da parte del Consiglio regionale per la proposta di atto amministrativo inerente il Rendiconto dell’Assemblea legislativa per l’anno 2023.

Come specificato dal Vicepresidente Gianluca Pasqui, relatore in Aula dell’atto, anche per l’annualità in questione è stato perseguito l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento della stessa Assemblea.

E nel corso della seduta è stato votato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dal Presidente Dino Latini, nel quale si prevede di destinare la somma dell’avanzo libero, o parte di essa, all’istituzione di un fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, “al fine di alleviare – si legge – le conseguenze e i disagi economici dei familiari delle persone decedute”.

L’approvazione dell’ordine del giorno è stata preceduta da quella di una specifica mozione sulle azioni da intraprendere per il contrasto agli infortuni sul lavoro.

Tornando al Rendiconto va evidenziato, infatti, che il risultato di amministrazione viene distinto in libero, accantonato e vincolato, così come previsto dal Decreto ministeriale del 2019. Nello specifico, si registra un saldo positivo di gestione pari a 2.704.032,83 euro, che prevede 600.043,72 euro di avanzo vincolato derivante da entrate Agcom (di cui € 544.374,08 della gestione 2022); 341.803,62 euro di avanzo accantonato per indennità fine mandato e contributi previdenziali dei consiglieri regionali e 20.000 euro per spese legali su contenziosi in atto (per un totale di 361.803,62); 1.742.185,49 euro di avanzo libero derivante da economie di stanziamento dei capitoli del bilancio di previsione 2023.

Accompagnano il Rendiconto le relazioni del Segretario generale sull’attività complessiva svolta dall’Assemblea legislativa, quelle degli Organismi di Garanzia (Corecom, Garante diritti, Commissione pari opportunità) e del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche, che ha espresso parere positivo.