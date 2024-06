GAS Marche dopo disumana morte bracciante: “Dare rispetto e valore al lavoro agricolo” "Pagare un chilo di pomodori 80 centesimi deve farci riflettere sull'importanza che diamo alla nostra spesa"

Alla luce del tragico, disumano evento accaduto nelle campagne di Latina non possiamo tacere. Lo facciamo per Satnam Singh e per tutti coloro di cui ci siamo dimenticati, ma che spesso i notiziari nominano senza aver provocato finora radicali prese di posizione politiche.

Siamo un gruppo di persone e famiglie appartenenti da decenni ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) delle Marche. Tra i principi ispiratori dei nostri gruppi di acquisto c’è esattamente quello di dare rispetto e valore al lavoro agricolo, dal punto di vista economico e delle condizioni di lavoro.

Troppo spesso siamo testimoni di episodi di sfruttamento e violenza nei confronti di persone senza tutele, costrette a lavorare in condizioni disumane per poter avere nelle nostre tavole prodotti a costi bassi, dietro i quali si nasconde obbligatoriamente una filiera incontrollata e priva di diritti. Pagare un chilo di pomodori 80 centesimi deve farci riflettere sull’importanza che diamo alla nostra spesa e sulla conoscenza delle dinamiche che contribuiscono alla definizione del prezzo dei prodotti agricoli.

I GAS si pongono come finalità proprio un acquisto equo, per il produttore e per il consumatore, e non ultimo per l’ambiente, che ci dimostra chiaramente come sia possibile per tutti comprare prodotti di qualità, a prezzi contenuti ma non derivanti dallo sfruttamento del lavoratore. La S di solidale significa proprio avere attenzione verso i diritti di tutti coloro che costruiscono la filiera, cosa che nel territorio ha incentivato lo sviluppo di numerose realtà che praticano agricoltura biologica. Non nascondiamoci dietro a false scuse: fare una spesa equa, differente e onesta è possibile e per noi doveroso.

Rete GAS Marche