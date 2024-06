Utilizzo arenile di Senigallia, tutte le norme Dagli obblighi per gli stabilmenti a quelli per gli utenti, agli orari in cui non si può stare in spiaggia, ai cani e le sanzioni - IL REGOLAMENTO COMPLETO

539 Letture Cronaca

Ecco, nel dettaglio, tutto il regolamento in vigore per l’utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Senigallia – oggetto di specifico “Piano Particolareggiato degli Arenili” – per le finalità turistiche e ricreative.