Tony Hadley strappa applausi tra Spandau Ballet rivisitati, Sinatra, Fitzgerald e altri classici L'ex leader dello storico gruppo pop anni '80 in chiave swing ad Ancona

305 Letture Cultura e Spettacoli

Tony Hadley si toglie, ma non del tutto, i panni del vocalist e leader degli Spandau Ballet, uno dei gruppi pop simbolo degli anni Ottanta, idoli delle ragazzine e a 64 anni, come ormai da anni, si traveste da crooner con un applaudito concerto in chiave swing ad Ancona.

leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it