“La sanità nelle Marche è la fotografia del fallimento della giunta Acquaroli” Morani (PD): "Acquaroli non ha centrato nessuno degli obiettivi che si era dato"

144 Letture Politica

“La sanità nelle Marche è la fotografia del fallimento della giunta di Francesco Acquaroli. E purtroppo il fallimento del centrodestra lo pagano i cittadini“. Lo afferma Alessia Morani, componente della direzione Pd e candidata alle europee, mercoledì sera ad Ascoli insieme alla segretaria Dem Elly Schlein.

“Acquaroli – aggiunge – non ha centrato nessuno degli obiettivi che si era dato. O meglio che aveva promesso. Nel 2022 la giunta aveva varato una ‘riforma’ del sistema sanitario regionale che avrebbe dovuto segnare una svolta e invece, dopo due anni, la sanità nelle Marche va peggio di prima. Il governatore aveva promesso di riaprire gli ospedali dei piccoli paesi e non l’ha fatto; aveva promesso di abbattere le liste di attesa e invece sono peggiorate; aveva assicurato assunzioni e invece la carenza di medici e infermieri è sempre più grave; aveva assicurato di poter realizzare tutto il piano previsto dal Pnrr e invece siamo molto indietro e non sappiamo neppure con precisione quali progetti sono stati tagliati né quando sarà terminata la realizzazione degli ospedali di comunità e delle case della comunità”.

“Le Marche, purtroppo, hanno solo due primati: siamo al secondo posto per l’indebitamento privato per pagare le cure mediche, che è un fatto vergognoso, e siamo ai vertici nazionali per la negazione del diritto all’aborto. Proprio oggi ricorre l’anniversario della legge 194 e val la pena ricordare che nella nostra regione i medici obiettori di coscienza sono il 70%, più della media italiana”, sottolinea.

“Dopo 4 anni di malgoverno – conclude Morani – ormai i marchigiani hanno capito chi sono Acquaroli e i suoi compagni di squadra. Il piano EU4Health è il più grande programma sanitario mai varato dall’Ue, con l’obiettivo di aumentare la resilienza dei sistemi sanitari, promuovendo l’innovazione nel settore. Questa è l’Europa che vogliamo, in cui dobbiamo essere protagonisti per sfruttare questa occasione a beneficio di tutti i cittadini”.