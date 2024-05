“I Quaderni del Consiglio” sbarcano al Salone internazionale del Libro di Torino Superato il traguardo dei 400 titoli

“I Quaderni del Consiglio”, la collana dell’Assemblea legislativa delle Marche, supera il traguardo dei 400 numeri e alla XXXVI edizione del Salone internazionale del Libro di Torino arriva con alcuni degli ultimi titoli, spaziando tra poesia, storia e didattica.

Nello stand “Marche. Il dono dell’Infinito”, di Giunta e Consiglio regionale, in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, il primo appuntamento con i Quaderni è dedicato al sommo poeta. In programma “Fragilità e affidamento. Dante nelle Marche, fra peste medievale e pandemia da Coronavirus” di Angelo Chiaretti e “Spiritualità e teologia in rapporto ai luoghi e alle persone delle Marche incontrate da Dante Alighieri nelle tre cantiche della Divina Commedia”, a cura di Giancarlo Mandolini.

Dal Medioevo si passa al Rinascimento con “Luca Signorelli e il ritrovamento della Tavola di Arcevia”, curato da Alfiero Verdini e stampato in occasione dei 500 anni dalla morte del pittore.

Per la storia e la memorialistica del ‘900 saranno presentati “Le mie prigioni. Sentimento di quello che fui”, diario-testimonianza di Secondo Berdini, maceratese, deportato in Germania, a cura del figlio Giacomo, e “Vittime senza giustizia, almeno la memoria. Angela Lazzarini e Virginia Longhi fucilate dai fascisti nel Montefeltro del 1944” di Anna Paola Moretti.

Al Lingotto si rinnova anche la collaborazione con le scuole e l’attenzione dei Quaderni per i percorsi didattici e formativi. In programma il racconto dell’Istituto Comprensivo Gaudiano di Pesaro, “Don Gaudiano, l’uomo che ha colorato la città”, e “Sulle note dell’amicizia”, progetto dedicato alla musica come strumento di comunicazione e inclusione, realizzato dagli alunni delle scuole primarie di Case Badioli, Gabicce Mare e Gradara.