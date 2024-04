Baustelle in concerto oggi ad Ancona Il 9 aprile alle 21 alle Muse

Baustelle, l’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi è tornata live con “INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024”, il tour teatrale – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, l’ultimo album pubblicato per BMG che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”.



Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle sono tornati on stage – più sexy e provocatori che mai – con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri.

Il tour farà tappa domani, martedì 9 aprile alle 21, al Teatro delle Muse di Ancona. Concerto organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 20, al botteghino del teatro.

«Ebbene sì, torniamo sul palco! Portiamo Elvis in teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri. Sarà come amarsi in un locale al buio. Come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette. Sarà elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale. Intimo, bagnato e scuro.

Venite, perché solo atti impuri saranno, unici e irripetibili» hanno scritto i Baustelle sui loro canali social in occasione di questo ritorno live.