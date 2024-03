La Crus in concerto a Pesaro Sabato 16 marzo

Parte dal Teatro Sperimentale di Pesaro sabato 16 marzo la nuova e straordinaria avventura live dei La Crus, per festeggiare dal vivo l’attesa reunion della band che ha segnato in maniera indelebile la scena musicale italiana con la propria innovazione artistica, con progetti e album di grande spessore e successo.

Il concerto – già sold out – si inserisce nel cartellone di Playlist Pesaro, rassegna della Capitale italiana della cultura giunta alla decima edizione su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’AMAT, in collaborazione con Regione Marche e MiC.

Il concerto di Pesaro sarà una vera e propria festa che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti Proteggimi da ciò che voglio prevista il 22 marzo su tutte le piattaforme digitali. In anteprima solo per il pubblico di Pesaro sarà disponibile il vinile dei La Crus che alla fine del concerto saranno a disposizione nel foyer del teatro per il firma copie.

La lunga e splendida carriera dei La Crus parte da Milano nel 1995. Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alex Cremonesi mettono a disposizione del pubblico la loro arte innovativa, che lascerà un segno indelebile in quella stagione musicale irripetibile degli anni ’90 con album e singoli che entreranno nella memoria storica del pubblico e della discografia italiana.

Le loro opere hanno ricevuto il Premio Ciampi, la Targa Tenco (per ben due volte), il Premio della Critica di Max Generation e PIM (ideato da “Musica!” di “Repubblica” e da “Radio DeeJay”), solo per citarne alcuni. Hanno partecipato ai Festival più prestigiosi, da Villa Arconati, a Recanati al Concertone del 1° Maggio attraverso lunghissime tournée toccando i teatri più prestigiosi d’Italia e collaborando con nomi eccezionali tra i quali, Giorgio Armani, Gino Paoli, Alan Sorrenti, Manuel Agnelli, Cristina Donà, Samuele Bersani, Patty Pravo, Nada, Riccardo Tesi, Davide Rossi e molti altri… Al Festival di Sanremo del 2011 presentano l’iconica Io Confesso, vincitrice morale dell’edizione, ora tornata a risplendere anche grazie al prezioso featuring di Carmen Consoli a suggello della tanto attesa reunion mentre il nuovo anno è stato varato con Come ogni volta, forse il brano più rappresentativo della band che rinasce come la fenice e risplende di nuova luce anche grazie alla straordinaria partecipazione di Colapesce Dimartino.

Il nuovo album riporterà sul palco, oltre che grandi emozioni, anche Joe / Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre) e Leziero Rescigno (batterie). Una formazione del tutto inedita per un live coinvolgente ed affascinante, dal sound potente e ricercato.

Informazioni: Teatro Rossini 0721 387621, Teatro Sperimentale 0721 387548. Inizio concerto ore 21.