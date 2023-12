“L’ex assessora Bizzarri certifica il fallimento dell’Amministrazione Olivetti” Maurizio Mangialardi: "Parole da cui si evince chiaramente l’incapacità di fare squadra"

Politica

“Le parole con cui l’ex assessora al Bilancio Ilaria Bizzarri ha pubblicamente giustificato le sue dimissioni dalla giunta comunale rappresentano una messa in stato d’accusa dell’intera Amministrazione Olivetti. Parole da cui si evincono chiaramente l’incapacità di fare squadra e la presenza di gerarchie all’interno dell’esecutivo che, demotivando la maggior parte degli assessori, molti dei quali sono completamente spariti dai radar della politica cittadina, minano l’efficacia dell’azione di governo. Ovviamente tutto ciò non mi sorprende, e devo dire che la recente vicenda dell’ex Arena Italia, solo per fare un esempio, ha già dimostrato tutta l’inaffidabilità dell’Amministrazione Olivetti ad affrontare e risolvere in maniera tempestiva i problemi dei cittadini di Senigallia, per poi fare polemiche e scaricare sempre e comunque su altri le responsabilità, anche dopo ben tre anni di governo”.

