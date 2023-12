Calcio: Corinaldo in testa alla Seconda Categoria I risultati e la classifica pure di Arcevia, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli

Un gol di Myftiu basta al Corinaldo per battere in casa l’Aurora Jesi e issarsi al comando da solo nel girone C di Seconda Categoria dopo l’undicesima giornata di andata.

