Situazione in Seconda Categoria Nei gironi C e D

131 Letture Sport

È l’Argignano la nuova capolista del girone C di Seconda Categoria.

Continuano i ribaltoni nel raggruppamento più a nord con al via le formazioni della provincia di Ancona.

La nuova leader approfitta del pareggio del Corinaldo (3-3 col Trecastelli) e con un convincente successo interno sull’Aurora Jesi (4-1) rimane al comando da sola in un raggruppamento che ha più volte visto novità in vetta in queste prime 10 partite.

Finisce invece 1-1 il derby per eccellenza del girone C, quello tra Olimpia Ostra Vetere e Ostra Calcio, che almeno con questa denominazione tornava dopo anni in campionato (nella scorsa stagione l’Olimpia affrontò l’altra squadra ostrense, il Misa, che poi si è fuso proprio con lo storico Ostra Calcio).

Nel girone D continua la marcia davanti a tutti del Loreto, che nel testa coda ha la meglio 3-1 in casa sul Colle 2006 (autogol, Carrassi, Staffolani): come in altri campi, il match è stato accompagnato da una iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

10° Giornata.

Girone C.

Risultati.

Argignano-Aurora Jesi 4-1; Avis Arcevia-OJ Falconara 5-0; Cupramontana-Leonessa Montoro 1-0; Monsano-Le Torri 2-1; Olimpia Ostra Vetere-Ostra Calcio 1-1; Palombina Vecchia-Serrana 1933 2-2; Rosora Angeli-Terre del Lacrima 1-2; Trecastelli Polisportiva-Corinaldo 3-3.

Classifica.

Argignano 22; Avis Arcevia, Corinaldo 20; Olimpia Ostra Vetere, Ostra Calcio 18; Terre del Lacrima 17; Serrana 1933, Le Torri, Monsano 14; Palombina Vecchia 13; Cupramontana, Trecastelli Polisportiva 11; OJ Falconara 8; Leonessa Montoro, Aurora Jesi 6; Rosora Angeli 4.

Prossimo turno.

Aurora Jesi-Palombina Vecchia; Le Torri-Argignano; Leonessa Montoro-Avis Arcevia; OJ Falconara-Corinaldo; Olimpia Ostra Vetere-Cupramontana; Ostra Calcio-Rosora Angeli; Serrana 1933-Monsano; Terre del Lacrima-Trecastelli Polisportiva.

Girone D.

Risultati.

FC Osimo-Atletico Ancona 3-0; Giovane Offagna-Villa Musone 1-1; GLS Dorica-Agugliano Polverigi; Loreto-Colle 2006 3-1; Nuova Sirolese-Ankon Dorica 0-1; Osimo Stazione Five-SA Castelfidardo 1-3; Piano San Lazzaro-Europa Calcio 2-0; San Biagio-Candia Baraccola 2-1.

Classifica.

Loreto 26; San Biagio 24; FC Osimo 20; Nuova Sirolese, GLS Dorica 19; Agugliano Polverigi 18; Piano San Lazzaro 15; Ankon Dorica 14; Villa Musone, SA Castelfidardo 13; Candia Baraccola 12; Europa Calcio 9; Osimo Stazione Five 8; Atletico Ancona 7; Giovane Offagna 5 (-1); Colle 2006 1.

Prossimo turno.

Agugliano Polverigi-SA Castelfidardo; Ankon Dorica-Osimo Stazione Five; Atletico Ancona-Nuova Sirolese; Candia Baraccola-Piano San Lazzaro; Colle 2006-GLS Dorica; Europa Calcio-Giovane Offagna; FC Osimo-Loreto; Villa Musone-San Biagio.