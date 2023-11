Previste oltre 30mila assunzioni nelle Marche tra novembre e gennaio Confartigianato lancia l'allarme sulle occupazioni di difficile reperimento

Sono 10.320 le assunzioni previste dalle imprese marchigiane a novembre, 620 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma il 53,5% risultano di difficile reperimento.

Anche i prossimi mesi manterranno un trend positivo: entro gennaio 2024, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confartigianato Marche su dati Excelsior Unioncamere, Anpal, sono 31.230 le entrate previste (+ 820 rispetto a novembre 2022 – gennaio 2023).

Quali sono i settori che offriranno più opportunità? Servizi alla persona, commercio, filiera del turismo, manifatturiero, costruzioni.

Tra i lavoratori previsti in entrata nelle Marche oltre il 41% delle richieste è per operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, più del 32% per impiegati professioni commerciali e nei servizi, il 14% per professioni specializzate e tecnici.

Tra le figure professionali pressoché introvabili ci sono i fabbri, saldatori, montatori di carpenteria metallica, gli operai specializzati del tessile abbigliamento, gli operai addetti alle finiture di costruzioni.

L’innalzamento della qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale, anche attraverso uno stretto collegamento con i sistemi produttivi strategici dei territori, il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali e gli strumenti di alternanza scuola-lavoro, come l’apprendistato duale, sottolinea il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, consentiranno di acquisire competenze maggiormente spendibili nel mercato del lavoro, in quanto si tratta di percorsi che formano la maggior parte delle figure richieste dalle imprese, collegate alle filiere produttive della manifattura e del Made in Italy.

Riteniamo indispensabile, conclude il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, il rilancio degli Istituti Professionali e gli Istituti Tecnici, investire sulle competenze a cominciare dall’uso delle tecnologie digitali e puntare sull’apprendistato duale e professionalizzante come fondamentale canale di ingresso nel mondo del lavoro nonché sulla formazione finanziata dalla Regione Marche per aggiornamento e qualificazione.

Lavoratori previsti in entrata nel periodo novembre 2023 – gennaio 2024

MARCHE 31.230

PESARO- URBINO 7.440

ANCONA 10.120

MACERATA 6.610

ASCOLI PICENO 4.060

FERMO 3.010

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere Excelsior