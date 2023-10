Basket, Ancona al ko in B Interregionale Battuta a Pescara, Senigallia vince

PESCARA BASKET: Matera 8, Stefanov 20, Ranitovic 22, La Torre n.e., Del Prete 17, Capitanelli 9, Serrapica, Kadjvidi 3, Kamate 4, Cicchetti 2, Cissè 4, Di Battista 2. All.Cinquegrana

STAMURA ANCONA: Kumer 3, Zanotto 11, Diop 1, Filippetti 3, Piccionne 21, Tamboura 3, Bora, D’Agnano 15, Barletta 3, Gallo 7, Paoletti 7, Balducci n.e. All. Petitto



Arbitri: Sperandini e Corradini di Macerata

Parziali: 24-20 45-34 67-54 91-75

-ORSOGNA

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Stamura Ancona vittoriosa a sorpresa all’esordio della settimana precedente in casa contro il Roseto.

Sul campo di Orsogna, momentaneo parquet del Pescara Basket, i dorici vengono battuti 91-75 da una delle due compagini pescaresi del girone E di B Interregionale.

Risultato giusto per i padroni di casa che conducono per tutta la partita obbligando il giovanissimo quintetto di Petitto costantemente a rincorrere. Una prestazione non entusiasmante dopo quella esaltante dell’esordio, ma da accogliere senza drammi in casa Stamura dove il roster, del tutto nuovo, è in buona parte esordiente in categoria.

Dopo un primo quarto sostanzialmente equilibrato, Pescara scappa prima dell’intervallo grazie ai canestri di Ranitovic e Del Prete, che scavano il primo solco sul 45-34.

Margine che tocca i 20 punti al 25’, sul 59-39, grazie a una tripla di Matera. A quel punto la Stamura prova a riavvicinarsi e ci riesce (72-59 al 33’) ma non va oltre perché il 2004 Del Prete è una sentenza e continua a ricacciare indietro i dorici. Finale nervoso dopo un fallo antisportivo di Piccionne (21 punti), con successivo parapiglia sul parquet ed espulsione per il lungo locale Ranitovic, tra le proteste del pubblico pescarese. Ancona non si riavvicina più, Pescara sfonda quota 90 e conclude vittoriosa 91-75 conquistando la prima vittoria in campionato.