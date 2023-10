I sindaci italiani in visita a Kiev e Leopoli il 14 e 15 ottobre Per conto di ANCI Marche parteciperanno all'iniziativa i sindaci di Fermo, Paolo Calcinaro, e di Fano, Massimo Seri

Prosegue l’impegno del coordinamento dei direttori e segretari delle Anci regionali a sostegno dell’emergenza umanitaria in Ucraina a sostegno delle iniziative del Mean, Movimento Europeo Azione Non Violenta che vede anche la collaborazione e il sostegno della CEI con la presenza all’iniziativa di Leopoli del vicepresidente della Conferenza Episcole Mons. Francesco Savino.

Il 14-15 ottobre una delegazione composta da numerosi sindaci italiani, parlamentari italiani, parlamentari europei, alcuni giornalisti e una rappresentanza di associazioni vocate all’assistenza raggiungerà le città ucraine di Kiev e Leopoli.

Sabato 14 ottobre, in occasione della Giornata internazionale e interreligiosa per l’Ucraina si terrà in contemporanea a Kiev e Leopoli la Preghiera Universale per la Fratellanza e la Pace, giornata dedicata alla riflessione e preghiera con rappresentanti di diverse chiese e fedi unite per invocare la pace. Domenica 15 ottobre si terrà a Kiev la Conferenza Europea per l’istituzione dei Corpi Civili di Pace.

All’evento, per conto di Anci Marche partecipano il Presidente Paolo Calcinaro e il sindaco di Fano Massimo Seri.

Il coordinamento della missione internazionale dei sindaci è affidato a Marcello Bedeschi che già ha rappresentato l’Anci in precedenti missioni in Ucraina e in Terra Santa, e che ha illustrato prima al Card. Zuppi, Presidente della CEI poi a Sua Santità Papa Francesco, nel corso di un’udienza privata, l’obiettivo della missione.

La delegazione partirà in aereo da Roma fino a Cracovia e da lì poi in pullman verso le città ucraine.