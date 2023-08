Cristiano Godano in concerto a Fano Martedì 8 agosto

Uno degli artisti più influenti e ascoltati del panorama musicale indie Italiano, Cristiano Godano, leader e fondatore dei Marlene Kuntz, martedì 8 agosto alle 21.15 sarà in concerto a Fano.

L’evento prodotto da Rebel House in collaborazione con Work in progress e assessorato alla cultura di Fano, si terrà in un luogo magnifico, l’ex chiesa di San Francesco, una perla incastonata tra le mura del centro storico fanese, conosciuta da tutti come la chiesa senza tetto.

Gli organizzatori fanno sapere che per l’evento sono al momento disponibili gli ultimi biglietti ma che si sta galoppando a ritmo serrato verso il sold out.

Per la prima volta Rebel House e l’associazione culturale fanese Work in progress co-producono insieme un evento musicale e lo fanno dando spazio ad una delle voci storiche e più riconoscibili dell’indie rock italiano, in un concerto intimo e solista in una delle più belle location della regione Marche che verrà avvolta dalla grazia e dalla sensibilità crepuscolare di Godano.

I biglietti sono disponibili in prevendita on line sul sito di liveticket associato a Rebel House.