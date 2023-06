Quando il potenziale del 5G sarà pienamente sentito nell’economia Italiana? 5G nell'uso quotidiano: dalla messaggistica al gioco online. Vantaggi e svantaggi di una tale tecnologia

59 Letture Economia

Parlare di progresso tecnologico e innovazione tech include un ampio discorso sulla questione connessioni. Attualmente il 5G rappresenta la soluzione più avanzata nell’ambito delle connessioni veloci, in quanto è la quinta generazione delle reti mobili.

Rispetto alle generazioni precedenti (4G e 3G ancora prima), il 5G ha dimostrato di saper abbattere i tempi di latenza offrendo una velocità di trasmissione dati molto superiore rispetto al 4G. Con queste premesse, il 5G apre la strada a nuove opportunità in diversi settori.

Una delle applicazioni più evidenti del 5G riguarda il settore delle telecomunicazioni che, come già detto, consente di usufruire di connessioni più rapide e stabili per i vari utenti. Ciò significa avere una navigazione web molto più fluida, una maggiore efficienza nell’invio e nella ricezione di dati e una maggiore qualità delle chiamate vocali e video. Tuttavia, il vero valore del 5G va oltre le singole connessioni.

5G nell’uso quotidiano: dalla messaggistica al gioco online

In questa panoramica del 5G in Italia, è importante soffermarsi sui vantaggi che il singolo utente potrebbe trarre dall’uso di una rete di quinta generazione. Per affrontare tale discorso consideriamo due elementi caratteristici della vita quotidiana: la messaggistica online e il mondo dell’intrattenimento ludico. Se i vantaggi nel primo settore sono facilmente intuibili, è bene fare qualche precisazione per il campo del gioco online.

Anzitutto giocare online con una rete di quinta generazione significa poter scaricare file di grandi dimensioni in tutta rapidità, in secondo luogo la capacità di connessioni supportate consente di gestire un maggior numero di dispositivi in maniera efficiente. Tradotto in parole semplici, la connessione di numerosi dispositivi alla stessa rete non crea alcun tipo di rallentamento per l’individuo.

Applicando tutto ciò al gioco online, l’utente potrà usufruire di giochi efficienti e riscattare i migliori bonus casino online con la massima rapidità.

Il 5G in Italia

Una connessione come il 5G è alla base dello sviluppo dell’Internet delle Cose. Con questo termine si intendono tutti i collegamenti web effettuati da dispositivi fisici che chiedono informazioni a internet o che comunicano tra loro. In questo settore, la tecnologia 5G raggiunge il suo massimo potenziale dando la possibilità di sostenere applicazioni e fabbriche intelligenti. In un discorso più ampio, si può affermare che il 5G collabora all’edificazione di città intelligenti e servizi digitalizzati a livello nazionale.

Per fare un esempio pratico, basti pensare che l’impiego di una tale innovazione potrebbe portare a miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica, monitoraggio ambientale o gestione del traffico.

Come abbiamo visto l’applicazione del 5G è utile sia sul piano individuale che economico nazionale. In Italia, nello specifico, questa connessione non è ancora garantita su tutto il territorio nazionale e non è ancora impiegata al massimo. In una prospettiva futura, il 5G potrebbe essere impiegato per la telemedicina, consentendo consulenze e diagnosi a distanza, per la digitalizzazione aziendale, aumentando l’automazione e l’efficienza produttiva.

Un terzo settore che potrebbe beneficiare dall’utilizzo della rete di quinta generazione è l’agricoltura. In questo campo, il 5G potrebbe migliorare la gestione delle colture e dell’irrigazione.

Sebbene l’Italia abbia già fatto degli enormi passi verso il progresso e l’implementazione del 5G ci sono, tuttavia, degli ostacoli importanti da affrontare. L’investimento di risorse economiche da parte dell’Italia è cominciato nel 2019, e nonostante ciò ci sono ancora importanti sfide da mettere in conto, tra cui lo sviluppo di un’infrastruttura di reti utili alla diffusione del 5G sul territorio.

Se da un lato le promesse del 5G sono floride, dall’altro lato non possono non essere prese in esame le spese di acquisizione delle frequenze 5G sostenute dagli operatori delle telecomunicazioni. L’elevato costo di acquisizione influirà sul costo dei servizi offerti agli utenti finali, creando uno scompenso tra valore del servizio e costo dello stesso.

Vantaggi e svantaggi di una tale tecnologia

Ad oggi, la maggiore preoccupazione è relativa alla salute che, secondo alcuni, potrebbe essere messa in pericolo dall’esposizione alle onde elettromagnetiche. Sebbene si tratti di una preoccupazione lecita, gli studi scientifici non hanno fornito prove schiaccianti in tal senso. Ciò che dovrebbe suscitare più preoccupazione è la sicurezza delle reti 5G: con una connettività così ampia, è necessario considerare un maggiore ricschio di attacchi cyber o di intercettazione delle informazioni.

Una panoramica conclusiva

In definitiva, possiamo affermare che il potenziale della rete 5G è significativo per l’economia italiana. Grazie alla velocità di trasmisione, la bassa latenza e il supporto di un numero sempre maggiore di dispositivi connessi, il 5G promette di raggiungere un progresso tech di altissimo livello. Il suo impiego in tutti i settori lavorativi e industriali consente una maggiore gestione delle risorse, e un miglioramento della forza lavoro. Con tutti questi benefici è difficile credere che ci siano degli svantaggi che, al contrario, esistono e preoccupano l’opinione pubblica.