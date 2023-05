Ecco il cantiere per la passerella sul Misa a Senigallia Circa tre settimane per il completamento dei lavori - FOTO

Iniziato ieri, 11 maggio, l’allestimento del cantiere per la realizzazione della passerella-ponte pedonale, che dopo la chiusura di Ponte Garibaldi danneggiato irrimediabilmente dall’alluvione del 15 settembre, dovrà collegare via Rossini a via Portici Ercolani.

