Terremoto del 9 novembre, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato d’emergenza Stanziati 4,8 milioni di euro

132 Letture Cronaca

“Il Consiglio dei Ministri ha deliberato martedì sera la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro”.

E’ quanto annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che commenta: “Si tratta di un passaggio importante che detta una linea per affrontare i problemi rispetto ai danni causati dalle forti scosse di terremoto. Le risorse stanziate, oltre 4,8 milioni di euro, serviranno per le prime risposte urgenti come il contributo di autonoma sistemazione. Ora che il Governo ha riconosciuto il danno, siamo in grado di dare il via ad una nuova fase che consentirà di dare delle risposte concrete ed una prospettiva sia alle famiglie sfollate che agli enti locali. Ringrazio ancora una volta il presidente Giorgia Meloni ed il ministro Nello Musumeci per la costante attenzione che dedicano al nostro territorio”.

Il provvedimento dello stato di emergenza è stato deliberato nel Consiglio dei Ministri di martedì. Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento effettuata dalla Protezione Civile nazionale, sono stati stanziati 4.860.000 euro.