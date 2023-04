6ª edizione del Pesaro Wine Festival, la fiera internazionale del vino di artigianato – VIDEO Presentata l'iniziativa che si svolgerà il 15 e 16 aprile a Villa Caprile

“Un’iniziativa importante che va perfettamente ad inserirsi nelle strategie di promozione del prodotto vino che la Regione Marche sta conducendo e che stanno risultando vincenti, come abbiamo potuto constatare al recente Vinitaly.”

Così l’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, ha definito Pesaro Wine Festival, la manifestazione che promuove il vino d’artigianato nel centro Italia coinvolgendo circa 40 aziende che agiscono con rispetto in campagna e in cantina e consentono di rappresentare nel bicchiere le caratteristiche uniche di un territorio, di un microclima e di rendere unica (ed irriproducibile) ogni produzione. L’iniziativa, che si terrà il 15 e il 16 aprile a Villa Caprile di Pesaro, è stata presentata in Regione in una conferenza stampa, alla quale era presente anche il consigliere regionale Nicola Baiocchi.

“Sempre di più – ha proseguito Antonini – attorno al vino c’è una rinnovata vitalità, si muove un’economia che non solo contribuisce in maniera notevole al PIL nazionale, ma sta diventando elemento di traino per altre attività non prettamente enogastronomiche, ma anche culturali e turistiche. Non a caso a Verona abbiamo promosso anche la legge sull’Enoturismo come strumento di crescita dell’immagine delle Marche e delle tantissime biodiversità. Come dire, facciamo delle differenze un valore affermato.”

Una due giorni dunque, di emozioni, degustazioni, formazione, didattica, seminari e nuove idee che apre le sue porte sabato 15 alle ore 12. L’edizione 2023, la sesta, cambia sede: “Abbiamo portato il festival nel luogo dove abbiamo sempre desiderato – sostiene Gianluca Galeazzi, ideatore della kermesse – l’istituto Agrario Cecchi di Pesaro nella storica sede di Villa Caprile alle pendici del parco naturale del Monte San Bartolo, che per noi ha una triplice valenza: quella naturalistica, quella vocata alla formazione e infine la sostenibilità, poiché Villa Caprile è inserita nel tessuto urbano ed è raggiungibile a piedi, in bicicletta (linea bicipolitana n.11) e con i mezzi pubblici”.

Ampio e articolato il programma che, oltre alle degustazioni libere, dedica uno spazio importante all’approfondimento con i seminari, tenuti da giornalisti e professionisti di consolidata esperienza del mondo del vino. “Iniziamo – spiega Luca Iorio, responsabile seminari – venerdì 14 aprile alle ore 19 con Sandro Sangiorgi che ci parlerà della scelta dei formati di bottiglie. Proseguiamo con Monica Coluccia che ci porterà tra gli champagne di piccoli e carismatici vignaioli (sabato 15 ore 12). E finiremo il 16 aprile con i vini del Lazio sapientemente raccontati da Armando Castagno”.

E’ possibile iscriversi ai seminari dal sito pesarowinefestival.it/seminari . Sabato sera è previsto un piacevole momento di intrattenimento con la band Viki Trio, aperto a tutti e ci sarà anche un concorso dove i visitatori decreteranno i tre migliori vini assaggiati.

Il Festival è un momento privilegiato che dal 2015 permette di incontrare diverse realtà vitivinicole (italiane ed estere) e alimentari, che intervengono per raccontare la propria visione produttiva.

Il Pesaro Wine Festival è organizzato dall’associazione senza fini di lucro “Pesaro Vino Cultura” in sinergia e con il patrocinio della Regione Marche.

I biglietti sono acquistabili per una sola giornata o in abbonamento per le due giornate sul sito vivaticket.com e in tutte le biglietterie del circuito AMAT.