Giornate FAI di Primavera: 35 mila visitatori nelle Marche Ecco i beni più visti della regione. Soddisfatta la presidente Alessandra Stipa: "Bellissima affluenza. Grazie ai volontari"

Le Giornate Fai di Primavera vanno in soffitta e si regalano numeri da primato: ben oltre 35.000 sono stati i visitatori che questo weekend hanno voluto scoprire con curiosità ed entusiasmo luoghi unici delle Marche.

I beni più visti della regione sono stati: Ponte di Cecco ad Ascoli Piceno, il complesso di San Francesco ad Alto ad Ancona e il Cantiere Rossini a Pesaro.

Ed è grande la soddisfazione di Alessandra Stipa, presidente Fai Marche. “C’è stata una bellissima affluenza in tutta la regione. Siamo tornati stabilmente ai numeri pre-covid. In questi giorni abbiamo visto anche tante famiglie e tanti giovani avvicinarsi al Fai. E stavolta, ancora di più rispetto al passato, i visitatori si sono resi conto del nostro grande impegno. Dietro le Giornate Fai c’è un’enorme mole di lavoro. Voglio ringraziare la nostra grande famiglia di volontari e gli Apprendisti Ciceroni per la forte passione dimostrata. Grazie inoltre alle istituzioni e ai partner che hanno sostenuto e reso possibile la più grande festa di piazza dedicata alla cultura”.