Rinnovata al 100% la Segreteria del PD delle Marche guidata da Chantal Bomprezzi Ecco la nuova composizione: "Giovani, ma con esperienza". Silvia Venerucci eletta Presidente dell'Assemblea regionale del partito

Si è svolta sabato 11 marzo l’Assemblea del Partito Democratico delle Marche, la prima dopo le Primarie che hanno visto trionfare Chantal Bomprezzi.

Parola d’ordine del nuovo corso è “discontinuità”, fin dalla composizione della Segreteria, l’organo più vicino alla neo Segretaria, rinnovata al 100% e con un’età media molto bassa.

“Ho voluto anticipare la composizione della squadra di Segreteria per iniziare ad essere operativi il prima possibile. – esordisce la nuova Segretaria Dem – Ci sono ragazze e ragazzi con esperienza ma giovani per un PD che deve tornare tra le persone“.

Nell’Assemblea, ospitata presso la Sala Conferenze della F.I.G.C in Via Schiavoni, il clima è stato cordiali e collaborativo; i lavori sono significativamente iniziati con 4 testimonianze di persone della società civile: “coloro – ha sottolineato Bomprezzi – che sono testimoni e vivono problematiche molto presenti nella nostra regione”.

I prossimi passaggi della Segretaria regionale saranno quindi sui territori con incontri in ciascuna provincia: “Saranno appuntamenti aperti ad iscritti e chi non lo è ancora. Questo Partito ha bisogno di ripartire dall’ascolto e dai fabbisogni dei territori”. Si partirà già sabato prossimo, 18 marzo, da Ancona che andrà al voto per confermare alla guida della città la coalizione di centro-sinistra.

Altre caselle, indispensabili per il pieno funzionamento del Partito, Chantal Bomprezzi li sceglierà strada facendo: “Lascerò aperta la porta per quella parte del PD che con Michela Bellomaria ha animato la competizione alle ultime Primarie. Vorrei si lavorasse insieme e che si dividessero le responsabilità e le molte soddisfazioni che, sono certa, verranno. Dobbiamo essere compatti per elaborare insieme la formazione della nostra proposta politica”.

Presidente dell’Assemblea è stata eletta Silvia Venerucci con 52 voti favorevoli, nessun voto contrario e 32 schede bianche.

Questa la composizione della nuova Segreteria regionale:

– Segretaria regionale – Chantal Bomprezzi

– Tesoriera – Giorgia Sampaoli

– Organizzatore – Marco Belardinelli

– Vice segretario – Matteo Terrani

– Coordinatore segreteria – Andrea Belegni

– Saura Casigliani

– Daniele Sturani

– Andrea Salvatori

– Manuela Ciaruffoli

– Alessandro Iagatti

– Mattia Santarelli

– Claudio Cavallaro

– Sara Calisti

Invitati permanenti:

– Alessandro Del Monte – Art. 1

– Chiara Croce – segretaria GD Marche