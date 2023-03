I Pink Floyd Legend entusiasmano Ancona Grande concerto del gruppo in omaggio a The Dark Side Of The Moon

Entusiasmante concerto dei Pink Flody Legend, gruppo cover dei Pink Floyd che venerdì sera 10 marzo si è esibito in un teatro Le Muse di Ancona praticamente esaurito.



Il gruppo ha celebrato i 50 anni dall’uscita di The Dark Side of the Moon, uno degli album più celebri della storia del rock, riproponendolo fedelmente non solo a livello musicale ma anche nella scaletta e nelle immagini, che hanno rievocato il grande gruppo britannico.

Ma in oltre 2 ore di musica senza pausa, c’è stato spazio anche per altri successi dei Pink Floyd, in uno show applauditissimo e che sta riscuotendo un grande successo in giro per l’Italia.

I Pink Floyd Legend sono uno dei gruppi cover pù apprezzati dei Pink Flody originali anche se mai come in questo caso la definizione di gruppo cover sta stretta alla band romana.