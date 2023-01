Dl Aiuti, Battistoni (FI): “Con approvazione stanziati 200 milioni per le Marche” "Autorizzati finanziamenti necessari in seguito ai danni dell'alluvione del 15 settembre 2022"

116 Letture Politica

“Con il via libera al Dl Aiuti Quater, il Governo stanzia 200 milioni di euro in favore delle Marche. Il provvedimento, contenuto nell’articolo 12-bis del decreto legge, autorizza per l’anno 2022 i finanziamenti necessari a fronteggiare gli effetti meteorologici calamitosi registrati il 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni della provincia di Macerata e di Ancona”.

Lo comunica in una nota il deputato azzurro e Commissario di Forza Italia per le Marche, Francesco Battistoni.

“Contestualmente al via libera del Dl Aiuti Quater – aggiunge – nella giornata odierna in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi verificatosi nel Centro Italia con la nomina del Commissario Straordinario alla ricostruzione e finanziando il Fondo regionale di Protezione civile con ulteriori 10 milioni di euro per sostenere le attività connesse alla ricostruzione e alla sicurezza dei territori”, conclude Battistoni.