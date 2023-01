Migranti della Ocean Viking accolti ad Ancona anche da centinaia di attivisti – FOTO Centri Sociali delle Marche, associazioni e movimenti di sinistra: "Stop a queste politiche: sono bieche operazioni di propaganda"

In centinaia al porto di Ancona, nella serata del 10 gennaio, ad accogliere i migranti a bordo della nave ONG Ocean Viking. Erano gli attivisti dei Centri Sociali delle Marche, dell’associazionismo laico e cattolico, di movimenti e partiti di sinistra, che hanno diffuso queste dichiarazioni.

“Striscioni, fumogeni, razzi, cori e canti per dire a coloro che hanno vissuto l’ennesima odissea in mare che non sono soli, che c’è un’Italia solidale, accogliente e antirazzista, nonostante i governi nazionali e regionali.

Le politiche contro i migranti da Minniti a Piantedosi, non sono altro che bieche operazioni di propaganda politica per trarre profitto sulla sofferenza altrui.

È il tempo di abolire la Bossi-Fini, di ridiscutere il Trattato di Dublino, di parlare di accoglienza e integrazione nel territorio europeo e non solo di salvataggi e sbarchi, che sono il minimo di fronte a chi rischia la morte in mare“.

La nave Ocean Viking, completate le operazioni di sbarco dei 37 migranti, tra i quali alcuni minori, poi distribuiti in strutture di accoglienza del territorio, è ripartita dal porto di Ancona nella mattinata di mercoledì 11 gennaio. Si attende per la mattinata di giovedì 12 l’arrivo di un’altra nave, la Geo Barents, che porterà nel capoluogo dorico altri 73 migranti salvati al largo della Libia.