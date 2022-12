Manuel Agnelli in concerto a Senigallia Sabato 17 dicembre al Mamamia

197 Letture Cultura e Spettacoli

MANUEL AGNELLI sarà in concerto al MAMAMIA DI SENIGALLIA il prossimo 17 DICEMBRE per una tappa del tour prodotto da Vertigo e lanciato in occasione della presentazione del suo album, il primo da solista “AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO”.

