A Senigallia la prima presentazione pubblica del libro sulla storia e la stagione vincente della Vigor Giovedì 1° dicembre alle 17 in biblioteca, organizza l'Associazione di Storia Contemporanea

143 Letture Sport

Prima presentazione pubblica in città per il libro, uscito martedì 29 novembre “Vigor Senigallia 2021-2022: una stagione rossoblù. Il racconto del ritorno in serie D e di un secolo di calcio vigorino”.

Il libro, di 198 pagine e dal costo di 14.90 euro, è stato pensato e scritto dal giornalista e ricercatore storico Andrea Pongetti.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it