Prosegue la sequenza sismica nelle Marche: circa 170 scosse, due oltre magnitudo 4 Avvertite distintamente dalla popolazione repliche del terremoto durante il pomeriggio del 10 novembre

Come previsto dagli studiosi già nelle ore seguenti la violenta scossa della prima mattina di mercoledì 9 novembre, non si è subito esaurita la sequenza sismica innescatasi in mare, in una fascia tra i 20 e i 30 km al largo della costa tra Fano, Marotta e Senigallia.

In un giorno e mezzo circa, sono circa 170 le scosse di assestamento e le repliche che si sono susseguite al terremoto delle 7:07 del 9 novembre 2022, di grado 5.7 Ml sulla scala Richer e Magnitudo Momento 5.5 Mw, con due forti sismi nei minuti successivi (Ml 5.2 alle ore 7.08 e Ml 4.0 alle 7:12) e una lunga serie di eventi inferiori a magnitudo 4 un totale superiore a 170 scosse. Due tra queste, però, il valore Ml di 4.0 lo hanno raggiunto e superato, facendosi avvertire molto distintamente dalla popolazione e portando, al momento, a cinque gli eventi di magnitudo superiore a 4.0, mentre sono venti quelli superiori a 3.0.

“Alle ore 13:35 di giovedì 10 novembre 2022 – informa l’INGV – si è verificata una replica del terremoto, che ha avuto una magnitudo Ml di 4.0. Le coordinate epicentrali ricadono nell’area della sequenza sismica della Costa Marchigiana Pesarese, come è possibile vedere nella figura che mostra tutte le localizzazioni della Sala Sismica.”

Alle 18:54 i sismografi dell’INGV hanno registrato un’altra scossa sempre nella stessa area e ad una profondità di 9 km, stavolta valutata di magnitudo Ml 4.1. Anche in questo caso, il sisma è stato ben avvertito dalla popolazione della fascia costiera.