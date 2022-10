Pubblicato il bando regionale per direttori di reti museali e sistemi territoriali L'assessore Giorgia Latini: "Con un investimento di 570 mila euro favoriamo l’aggregazione"

La Regione Marche ha approvato l’avviso pubblico che sostiene la gestione integrata dei luoghi della cultura tramite l’individuazione di specifiche figure professionali altamente specializzate e con competenze specifiche nell’organizzazione, nella gestione e nella promozione a servizio di aggregazioni di istituti culturali.

“L’aggregazione è la strategia che caratterizza le politiche culturali regionali allo scopo di valorizzare le risorse disponibili – afferma l’assessore alla Cultura Giorgia Latini -. L’obiettivo del bando, che mette a disposizione 570 mila euro, è infatti quello di sostenere l’inserimento della figura del ‘Direttore di rete’ in una logica di condivisione che garantisca una gestione integrata delle attività e rafforzi la fruizione dei luoghi della cultura da parte del pubblico. Dall’analisi dei dati risulta infatti che per i Comuni marchigiani, quantitativamente numerosi, ma generalmente di ridotte dimensioni territoriali e densità abitativa, la gestione associata e la condivisione del personale al servizio delle diverse strutture culturali rappresentano da tempo un’efficace modalità operativa possibile”.

In virtù dell’alto numero di istituti culturali, in prevalenza di medio-piccole dimensioni, sul territorio regionale, aggiunge Latini “creare un sistema di rete comporta benefici in termini di efficienza, di sviluppo culturale ed economico, dà inoltre la possibilità di attuare una gestione razionale delle risorse e incrementa la visibilità degli istituti”.

Possono presentare richiesta di contributo gli enti pubblici marchigiani, individuati quali soggetti capofila di una aggregazione di istituti e di luoghi della cultura costituita da almeno tre Comuni.

Per l’assegnazione del contributo dovrà essere presentata, entro il 28 novembre 2022, apposita richiesta da parte dell’ente pubblico referente del progetto alla Regione Marche – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Beni e Attività Culturali – Via Gentile da Fabriano, n. 9 – 60125 Ancona, esclusivamente tramite posta PEC al seguente indirizzo: regione.marche.funzionebac@emarche.it, riportando come oggetto dell’invio: ‘Avviso pubblico a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura – Domanda di contributo’.