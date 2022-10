Bocce nelle Marche, i risultati di Potenza Picena Si è svolto il torneo regionale cittadino, tradizionale

POTENZA PICENA (MC) – Due giornate di gare di ottimo livello alla Bocciofila Montesanto, presieduta da Maurizio Ascani, per il Trofeo Città di Potenza Picena, giunto alla ventiduesima edizione.



La gara per le coppie di categoria A, diretta da Valerio Cicetti e con 37 formazioni iscritte, si è disputata domenica 9 ottobre, mentre nella giornata precedente sono andate in scena le finali della gara riservata alle formazioni di categorie BCD che ha visto l’iscrizione di 90 coppie con direzione affidata ad Avelino Onofri.

Nella gara principale per le formazioni di categoria A successo per Francesco Tosoni-Manuel Macellari (Fontespina) che in finale hanno sconfitto 12-6 i padroni di casa Sauro Petrelli-Maurizio Ascani (Montesanto) al termine di una bella partita tra quelle che, del resto, sono tra le coppie migliori in regione. Formazioni di alto livello anche quelle piazzatesi al terzo e quarto posto, rispettivamente Matteo Angrilli-Boris Cassarino (Castelfidardo) e Moreno Capponi-Enrico Castagna (Morrovalle).

Nella gara di sabato per le categorie BCD la finale è stata un derby tra formazioni della bocciofila ospitante della Montesanto. Il successo è andato a Onorino Giampaoli-Daniele Moriconi che hanno avuto la meglio sui compagni di società Emanuele Morresi-Andrea Bigioni. Terzo posto per Franco Leandrini-Leonello Emiliani (Porto Potenza), quarti Walter Grappini-Enio Sorichetti (Fontespina).

1° TROFEO CMS A SAN MICHELE AL FIUME (Coppie cat.AB, coppie cat. CD)

MONDAVIO (PU) – “La Bocciofila” di San Michele al Fiume, presieduta da Lara Frulla, ha organizzato sabato 8 ottobre, in ricordo dei soci fondatori, le finali del Trofeo Cms, gara divisa nella competizione per coppie di categorie AB, con 28 formazioni iscritte, e in quella per coppie di categorie CD con 41 formazioni al via sotto la direzione di gara di Cesare Freschi.

Nel torneo per formazioni di categorie AB il successo è finito in Romagna grazie a Mirko Campanari-Roberto Del Baldo (Cattolica) che in finale hanno avuto la meglio 12-10 su Wilson Grossi-Eliseo Torcoletti (La Combattente Fano). Terzo posto per Valeriano Rotatori-Cesare Carbonari (Oikos Fossombrone), quarti Francesco Sebastianelli-Giustino Squadroni (Serra de’ Conti).

Nella gara per formazioni di categorie CD successo per la giovanissima coppia lui/lei della Metaurense Calcinelli composta da Nicola Ceriscioli e Ginevra Cannuli, entrambi recentemente medagliati ai campionati italiani juniores. Battuti in finale con un netto 12-1 Gilberto Agostini-Fatmir Tusha (Acqualagnese). Terzo posto per Mario Donati-Stefano Pambianchi (Olimpia Marzocca), quarti Renato Betti-Loris Sante Brescini (Passo Ripe).