Alluvione, mozione di Santarelli (Rinasci Marche) per istituire fondo di solidarietà "La Regione intervenga in aiuto di cittadini e imprese colpiti"

243 Letture Politica

Istituire un fondo di solidarietà per i cittadini e le imprese colpiti dagli eventi meteorologici del 15 settembre. E’ quanto chiede il consigliere regionale Luca Santarelli (Rinasci Marche) attraverso una mozione appena depositata presso gli uffici del Consiglio regionale.

“E’ assolutamente doveroso – dice – che la Regione intervenga tempestivamente in aiuto della popolazione colpita dall’alluvione che ha provocato gravi danni al territorio interessato dall’evento calamitoso. E’ di vitale importanza agire in fretta per ridare speranza a chi ha perso tutto, anche i propri famigliari”.

Nell’imminente approvazione della proposta di legge riguardante l’assestamento di bilancio 2022-2024, il capogruppo di Rinasci Marche chiede al Presidente Acquaroli e alla Giunta regionale di individuare un capitolo di spesa nello stesso assestamento “per il risarcimento – si legge nella mozione – dei danni subiti dai privati e da coloro che hanno una sede legale o una unità operativa nei territori della provincia di Ancona e Pesaro e nelle località individuate dalle ordinanze della protezione civile”.