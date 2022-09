Forte maltempo nell’entroterra delle Marche: decine di interventi dei Vigili del Fuoco Quella di Sassoferrato tra le zone più colpite della regione

I Vigili del Fuoco sono impegnati dal pomeriggio di giovedì 15 settembre su diversi interventi a causa dell’ondata di maltempo che sta investendo le Marche.

Interessate soprattutto la parte sud della provincia di Pesaro Urbino e la zona interna della provincia di Ancona, con la zona di Sassoferrato che risulta essere quella maggiormente colpita.

A causa dell’esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferrato le squadre VVF stanno effettuando numerosi interventi per soccorrere le persone in difficoltà. Sono in arrivo squadre dalle province di Fermo e Ascoli in supporto a quelle già presenti sul posto. Strade invase dall’acqua anche nella zona di Arcevia.

Le richieste di intervento sono per persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti di locali interrati e smottamenti di terreno. Sono stati effettuati anche interventi per alberi caduti sulla sede stradale e parti pericolanti.

Nella prima serata del 15 settembre risultano effettuati i seguenti interventi:

Pesaro Urbino 8

Ancona 25

Macerata 20

Fermo 10