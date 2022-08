Rappresentanza sindacale per gli psicologi dipendenti del servizio sanitario Regione Marche o liberi professionisti Firmato un protocollo

Rappresentanza sindacale per gli psicologi dipendenti del servizio sanitario Regione Marche o liberi professionisti, accesso alle forme agevolate dei servizi di natura legale, fiscale e previdenziale erogati dal sistema CISL MARCHE, oltre alle convenzioni previste per gli iscritti al sindacato cislino, e per i liberi professionisti la possibilità di accedere a specifiche forme di informazione, consulenza e supporto contrattuale, per tutti gli psicologi aderenti all’Associazione Altrapsicologia che decidessero di iscriversi alla CISL Medici Marche.



E’ quanto prevede il protocollo firmato, il 9 maggio scorso a Bologna, dalla Presidente dell’Associazione Altrapsicologia Fortunata Pizzoferro dai vertici di CISL Medici nazionale e CISL Medici Marche, Benedetto Magliozzi e Gabriele Brandoni, e dal Segretario Generale CISL MARCHE, Sauro Rossi.

«Da tempo con l’Associazione Altrapsicologia abbiamo aperto tavoli di discussione per valutare modalità di collaborazione volte ad offrire ai professionisti psicologi operanti sia nell’ambito pubblico del SSN sia in ambito privato, forme di tutela, assistenza e rappresentanza sindacale» hanno sottolineato i Segretari generali della CISL MARCHE e della CISL Medici Marche, Sauro Rossi e Gabriele Brandoni.

« Con questo accordo diamo avvio ad una collaborazione, aperta ed integrabile con eventuali ulteriori forme di cooperazione e ci permette di offrire, in raccordo con la Cisl Medici nazionale e Cisl Marche, a tutti i professionisti psicologi dipendenti del sevizio sanitario pubblico e privato o in libera professione – precisa e conclude il Segretario generale CISL Medici Marche Brandoni – uno spazio di specifica rappresentanza all’Area psicologi e un set di servizi di tutela e assistenza di natura legale, previdenziale e fiscale